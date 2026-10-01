聽新聞
0:00 / 0:00

大陸人形機器人出貨 占全球78%

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

市調機構國際數據公司（IDC）最新報告顯示，今年上半年，大陸人形機器人出貨量超過1.9萬台，占全球市場比重約78%。其中，智元（AGIBOT）出貨量超8,600台。IDC預測，2030年全球人形機器人出貨量將突破75萬台，市場進入規模化應用加速期。

報告指出，全球人形機器人市場延續爆發式增長，上半年全球出貨量接近2.5萬台，年增長432%，產業正由技術驗證加速邁向商業化應用落地階段。

報告顯示， 智元出貨規模與營收體量雙雙領先。智元上半年出貨量占全球市場35%和中國市場45%以上，並且在高基數下保持十倍級增長，率先完成從量產出貨向多行業部署落地。

IDC指出，人形機器人正進入從「硬體能力競爭」向「具身智能綜合能力競爭」轉變關鍵階段。隨著大模型、世界模型、視覺語言動作模型（VLA）以及機器人數據閉環快速發展，行業競爭重點正從機器人結構設計、硬體參數和運動性能，轉向機器人對物理世界的理解、任務規劃、操作執行和持續學習等綜合能力。

另一家市調機構弗若斯特沙利文近日發布「2026 全球人形機器人市場研究報告」，報告指出，僅2026年上半年就交出3.6萬台銷量，整體營收5.4億美元，已經超過2025全年。

而2025至2026上半年，全球人形機器人營收前五名全部是中國大陸廠商，其中，優必選2025年收入市占率24.8%，排在全球第一，智元機器人、宇樹科技、銀河通用、樂聚機器人分別位居二至五名。

值得注意的是，弗若斯特沙利文的報告對人形機器人的應用歸納出四大特點，包括生產作業在四大場景裡收入增速最猛；娛樂表演市場整體平穩；科研教育市場規模小幅回落；數據採集體量基本持平，主要用來訓練具身AI模型。

人形機器人 機器人 IDC 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大陸生成式AI用戶破7億 普及率逾5成 從「嘗鮮」走入日常

陸企迎特斯拉機器人大單 供應鏈接受「審廠」

2027年高階AI加速器突破2,500萬顆 ASIC 出貨首超 GPU

超微進擊實體AI！收購實驗室World Labs 台鏈歡呼

相關新聞

陸製造業PMI重返擴張！上月升至50.1 顯示經濟景氣明顯回升

大陸經濟迎來積極訊號，9月官方製造業PMI時隔兩個月後，重新站上景氣榮枯線來到50.1，非製造業PMI亦回到50.2，其中建築業商務活動指數單月大幅跳升3.4，重返擴張區間至50.3，顯示大陸經濟景氣明顯回升。

從「嘗鮮」漸變日常幫手 陸生成式AI用戶突破7億人

大陸生成式人工智慧（ＡＩ）用戶規模持續擴大。中國互聯網絡訊息中心九月廿九日發布最新報告，截至今年上半年，大陸生成式ＡＩ用戶規模已突破七億人，普及率超過百分之五十。報告並指，深度求索（DeepSeek）、月之暗面等陸企陸續推出兆級參數開源大模型，全球主流大模型調用榜單前六名模型均來自大陸團隊。

世界大學排名 香港5大學躋身全球百強

英國泰晤士高等教育（ＴＨＥ）九月卅日公布二○二七年世界大學排名，香港八所大學上榜，其中五所大學繼續躋身世界百強。

大陸人形機器人出貨 占全球78%

市調機構國際數據公司（IDC）最新報告顯示，今年上半年，大陸人形機器人出貨量超過1.9萬台，占全球市場比重約78%。其中，智元（AGIBOT）出貨量超8,600台。IDC預測，2030年全球人形機器人出貨量將突破75萬台，市場進入規模化應用加速期。

激發民企投資 發改委推介52項目

根據大陸發改委消息，為激發民間投資活力，發改委民營經濟發展局圍繞製造業領域，向民營企業公開推介五十二個投資項目，預計總投資五百廿四億元人民幣，擬引入民間資本一百五十五億元人民幣。

川習二會後 陸延長對美2項貿易壁壘調查期限

川習二會後，大陸方面昨披露已於「近日」發布兩則公告，分別延長對美國「破壞全球產供鏈」及「阻礙綠色產品貿易」相關做法和措施的貿易壁壘調查期限，兩起調查期限均延長至今年十二月廿七日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。