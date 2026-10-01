聽新聞
0:00 / 0:00

陸製造業PMI重返擴張！上月升至50.1 顯示經濟景氣明顯回升

經濟日報／ 記者林茂仁謝守真／綜合報導
大陸9月官方和民間的製造業、服務業和建築業活動指標均有所回升，顯示經濟改善跡象。中新社
大陸9月官方和民間的製造業、服務業和建築業活動指標均有所回升，顯示經濟改善跡象。中新社

大陸經濟迎來積極訊號，9月官方製造業PMI時隔兩個月後，重新站上景氣榮枯線來到50.1，非製造業PMI亦回到50.2，其中建築業商務活動指數單月大幅跳升3.4，重返擴張區間至50.3，顯示大陸經濟景氣明顯回升。

另外，有民間版PMI之稱、由標普全球與RatingDog聯合發布的9月大陸製造業PMI升至52.1，創五個月新高；服務業商務活動指數9月為51.6，較8月上升0.2個百分點，連續第二個月加速擴張。

大陸製造業PMI
大陸製造業PMI

官方PMI主要調查樣本為大型國企為主，民間版PMI則以沿海出口導向的中小民企為主。9月官方和民間的製造業、服務業和建築業活動指標均有所回升，顯示大陸經濟改善跡象。

路透分析，9月製造業活動回升，部分與8月暴雨及颱風造成的生產干擾減少有關，全球AI熱潮也支撐工業部門，但疲弱內需及低迷房地產市場仍影響家庭及企業信心。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群解讀，9月官方PMI指數繼續回升，表明創新等積極因素影響繼續增強，但要注意訂單類指數仍在下降，特別是小型企業訂單類指數都處於榮枯線之下，表明需求不足問題仍突出。

中國物流資訊中心專家文韜表示，9月製造業中需求回升較為突出的是消費品製造業，在中秋及十一雙節備貨、換季以及國外訂單收尾的帶動下，消費市場景氣明顯回升，有效支撐製造業市場需求整體穩定擴張。

展望後市，東方金誠首席宏觀分析師王青指出，伴隨「十一」長假到來，預期10月製造業PMI將回落至49.6左右。他表示，過去十年10月製造業PMI平均較前月回落0.3個百分點，這也意味今年下半年以來製造業景氣度總體處於收縮區間。

王青表示，為順利完成全年經濟增長目標，第4季除新型政策性金融工具加快投放外，宏觀政策也將進一步加大逆周期調節力度，增量措施可能包括加發一定規模政策性債券，以及降息、降準，相關措施將有助於年底前促進消費、穩定投資及提振內需，也有助於遏制房地產市場調整走勢。

路透分析亦指，大陸零售及投資數據仍偏弱，增加推出進一步支持措施的壓力。高盛經濟學家王立升（Lisheng Wang）分析，新增政策措施將主要透過財政及信貸管道，以較具針對性的方式提供支持，而非大規模刺激。

PMI 製造業 景氣 大陸

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大陸9月製造業PMI升至50.1重返擴張區間 符合預期

陸9月標普製造業PMI升至52.1創5個月新高 但降價壓力仍在

殖利率攀高債市承壓 投等債逆勢吸金72億美元

鋼市向好！燁輝10月盤價每公噸漲1,000元 為5個月來最大漲勢

相關新聞

陸製造業PMI重返擴張！上月升至50.1 顯示經濟景氣明顯回升

大陸經濟迎來積極訊號，9月官方製造業PMI時隔兩個月後，重新站上景氣榮枯線來到50.1，非製造業PMI亦回到50.2，其中建築業商務活動指數單月大幅跳升3.4，重返擴張區間至50.3，顯示大陸經濟景氣明顯回升。

從「嘗鮮」漸變日常幫手 陸生成式AI用戶突破7億人

大陸生成式人工智慧（ＡＩ）用戶規模持續擴大。中國互聯網絡訊息中心九月廿九日發布最新報告，截至今年上半年，大陸生成式ＡＩ用戶規模已突破七億人，普及率超過百分之五十。報告並指，深度求索（DeepSeek）、月之暗面等陸企陸續推出兆級參數開源大模型，全球主流大模型調用榜單前六名模型均來自大陸團隊。

世界大學排名 香港5大學躋身全球百強

英國泰晤士高等教育（ＴＨＥ）九月卅日公布二○二七年世界大學排名，香港八所大學上榜，其中五所大學繼續躋身世界百強。

大陸人形機器人出貨 占全球78%

市調機構國際數據公司（IDC）最新報告顯示，今年上半年，大陸人形機器人出貨量超過1.9萬台，占全球市場比重約78%。其中，智元（AGIBOT）出貨量超8,600台。IDC預測，2030年全球人形機器人出貨量將突破75萬台，市場進入規模化應用加速期。

激發民企投資 發改委推介52項目

根據大陸發改委消息，為激發民間投資活力，發改委民營經濟發展局圍繞製造業領域，向民營企業公開推介五十二個投資項目，預計總投資五百廿四億元人民幣，擬引入民間資本一百五十五億元人民幣。

川習二會後 陸延長對美2項貿易壁壘調查期限

川習二會後，大陸方面昨披露已於「近日」發布兩則公告，分別延長對美國「破壞全球產供鏈」及「阻礙綠色產品貿易」相關做法和措施的貿易壁壘調查期限，兩起調查期限均延長至今年十二月廿七日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。