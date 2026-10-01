川習二會後 陸延長對美2項貿易壁壘調查期限

川習二會後，大陸方面昨披露已於「近日」發布兩則公告，分別延長對美國「破壞全球產供鏈」及「阻礙綠色產品貿易」相關做法和措施的貿易壁壘調查期限，兩起調查期限均延長至今年十二月廿七日。

據央視新聞昨晚報導，大陸商務部表示，根據「對外貿易法」及商務部「對外貿易壁壘調查規則」規定，商務部今年三月廿七日發布第十七號、十八號公告，決定對美國破壞全球產供鏈相關做法和措施發起貿易壁壘調查，以及對美國阻礙綠色產品貿易相關做法和措施發起貿易壁壘調查。

根據規定，相關調查應該在六個月內結束，特殊情況下可以延長，但延長期限不超過三個月。而大陸商務部稱，「鑑於案情複雜」，根據「對外貿易壁壘調查規則」第卅二條規定，決定將上述兩起調查期限均延長至今年十二月廿七日。

據大陸商務部先前公布的立案公告，指獲得的初步證據和訊息顯示，美國在貿易相關領域實施大量「嚴重破壞全球產供鏈」的做法和措施，包括限制或禁止中國產品進入美國市場、限制或禁止高新技術產品對華出口，以及限制或禁止關鍵領域雙向投資等。

大陸商務部當時稱，上述做法和措施可能嚴重損害中國企業的貿易利益，其中部分措施涉嫌違反世界貿易組織規則等中美兩國共同締結或參加的經濟貿易條約或協定。

至於另一項「阻礙綠色產品貿易」調查，大陸商務部當時表示，美國在貿易相關領域實施多項阻礙綠色產品貿易的做法和措施，包括限制綠色產品對美出口、減緩新能源項目部署，以及限制綠色產品相關技術合作等。