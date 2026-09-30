快訊

入夜未滅延燒5小時…基隆天外天床墊起火原因不明 申請直升機滅火被拒

餐車輕碰手肘就暴怒！空姐下跪道歉 男乘客要求「讓我踹一腳」

美股早盤／通膨降溫...債券殖利率回落 四大指數齊升

聽新聞
0:00 / 0:00

A股9月收官 滬指全月下跌3%

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
A股9月收官，滬指全月下跌3%。美聯社
A股9月收官，滬指全月下跌3%。美聯社

A股9月交易收官，三大指數全線收跌，上證指數30日收3842點，上漲0.3%，但9月全月下跌3%，月內最高觸及3995.18點（9月1日），最低下探至3806.67點（9月28日），呈現月初衝高、月底縮量探底的震盪調整行情。

從成交資料來看，9月A股全市場日均成交額為人民幣1.85兆元，較8月大幅萎縮17.8%，9月29日單日成交額更是創下逾14個月以來的新低，顯示十一長假前資金避險情緒明顯升溫。市場結構分化顯著，31個申萬一級行業中僅4個板塊收漲，其中房地產板塊以5.58%的漲幅領漲全市場，顯示房地產利多政策顯現，而有色板塊全月大跌13%，成為當月表現墊底的行業。

成長賽道調整幅度更為劇烈，深證成指月跌8.04%，創業板指月跌8.82%，前期熱門的硬科技、高彈性成長標的普遍出現深度回檔。

9月盤面輪動特徵鮮明，月初軍工板塊獨強，中旬科技成長賽道出現放量修復，月底受外部擾動加上十一長假前避險情緒影響，市場重回縮量調整狀態。

多家法人機構發佈的10月策略報告指出，當前市場的調整主要是情緒面與外部擾動的結果，基本面並未出現實質性惡化。隨著節後避險資金回流、三季報業績窗口期開啟，A股有望重回低斜率震盪上行通道，當前點位或是年內最後一波佈局窗口，後續重點可圍繞業績確定性強的硬科技賽道、消費復甦標的與高股息防禦資產做均衡配置。

滬指 A股 房地產

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸資缺席 港股跌勢不止

美股收盤／三大指數小幅收低 費半反彈逾1% 市場靜待通膨和就業數據

台指期 短線震盪格局

9月房市交易量月減年增 房仲：央行鬆綁後買氣回升

相關新聞

iPhone 18 Pro大陸首銷「開紅盤」 首3日銷量增12%重登榜首

蘋果iPhone 18 Pro系列在大陸市場首銷表現亮眼。市場研究機構Counterpoint Research最新報告指，iPhone 18 Pro系列在大陸市場上市首三日銷量，較iPhone 17 Pro系列上市首周銷量年增12%，帶動蘋果在2026年第38周躍居大陸智慧手機周度銷量榜首，市占率達33%。

A股9月收官 滬指全月下跌3%

A股9月交易收官，三大指數全線收跌，上證指數30日收3842點，上漲0.3%，但9月全月下跌3%，月內最高觸及3995.18點（9月1日），最低下探至3806.67點（9月28日），呈現月初衝高、月底縮量探底的震盪調整行情。

廣州現房銷售細則出爐 購房定金上限為總價5%

廣州市住建局、廣州市規劃和自然資源局、國家金融監督管理總局廣東監管局30日發布實施意見，明定商品住房現房銷售系列管理規則，規定房地產開發企業收取現房銷售定金不得超過房屋總價款5%，定金資金將全程納入監管帳戶封閉管理，交付前不得動用。

川習會後 陸商務部延長對美2項貿易壁壘調查至12月27日

大陸商務部近日發布2則公告，分別延長對美國「破壞全球產供鏈」及「阻礙綠色產品貿易」相關做法和措施的貿易壁壘調查期限，2起調查期限均延長至今年12月27日。

PSL降息只是開端？國際大行估大陸央行或降準 應對政府債券增發

中國人民銀行（大陸央行）29日下調抵押補充貸款（PSL）利率後，市場對後續貨幣寬鬆政策的預期升溫。渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔指出，這可能只是新一輪寬鬆的開端，不排除人行進一步降準，尤其未來數月政府債券發行可能明顯增加。

上海房市新政 提高預售門檻、推現房銷售定金3%

上海市住房和城鄉建設管理委員會、上海市房屋管理局等四部門28日晚間聯合發布「關於貫徹落實〈關於完善商品住房銷售制度的通知〉的實施意見」，主要包括加強預售管理、實施現房銷售、加大融資支持力度、優化土地供應管理以及做好質量監管和市場秩序規範等六個方面的政策措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。