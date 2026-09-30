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A股9月收官 滬指全月下跌3%
A股9月交易收官，三大指數全線收跌，上證指數30日收3842點，上漲0.3%，但9月全月下跌3%，月內最高觸及3995.18點（9月1日），最低下探至3806.67點（9月28日），呈現月初衝高、月底縮量探底的震盪調整行情。
從成交資料來看，9月A股全市場日均成交額為人民幣1.85兆元，較8月大幅萎縮17.8%，9月29日單日成交額更是創下逾14個月以來的新低，顯示十一長假前資金避險情緒明顯升溫。市場結構分化顯著，31個申萬一級行業中僅4個板塊收漲，其中房地產板塊以5.58%的漲幅領漲全市場，顯示房地產利多政策顯現，而有色板塊全月大跌13%，成為當月表現墊底的行業。
成長賽道調整幅度更為劇烈，深證成指月跌8.04%，創業板指月跌8.82%，前期熱門的硬科技、高彈性成長標的普遍出現深度回檔。
9月盤面輪動特徵鮮明，月初軍工板塊獨強，中旬科技成長賽道出現放量修復，月底受外部擾動加上十一長假前避險情緒影響，市場重回縮量調整狀態。
多家法人機構發佈的10月策略報告指出，當前市場的調整主要是情緒面與外部擾動的結果，基本面並未出現實質性惡化。隨著節後避險資金回流、三季報業績窗口期開啟，A股有望重回低斜率震盪上行通道，當前點位或是年內最後一波佈局窗口，後續重點可圍繞業績確定性強的硬科技賽道、消費復甦標的與高股息防禦資產做均衡配置。
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