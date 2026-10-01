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激發民企投資 發改委推介52項目

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據大陸發改委消息，為激發民間投資活力，發改委民營經濟發展局圍繞製造業領域，向民營企業公開推介五十二個投資項目，預計總投資五百廿四億元人民幣，擬引入民間資本一百五十五億元人民幣。

中新社報導，據介紹，大陸發改委民營局日前聯合委內投資司、產業司、高技術司召開有關民營企業和行業協會座談會，聽取在投資過程中存在的問題障礙及意見建議，繼續向民營企業推介一批製造業領域投資項目，積極吸引民營企業參與。

本次共推介項目五十二個，涉及化學原料及化學製品、非金屬礦物製品、金屬製品、通用設備、專用設備等製造業類型，支持民營企業通過獨資、控股、參股項目公司等多種方式參與。

大陸發改委表示，下一步將健全常態化向民間資本推介項目機制，繼續分批次、小規模向民營企業推介一批質量高、收益穩、預期好的投資項目，加強項目清單化管理，推動早落地早見效。同時，加大要素支持，優化服務保障，以點帶面及時協調解決民營企業參與項目過程中的具體問題困難，以更優環境護航民營經濟高質量發展。

發改委 製造業 人民幣

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