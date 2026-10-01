世界大學排名 香港5大學躋身全球百強

英國泰晤士高等教育（ＴＨＥ）九月卅日公布二○二七年世界大學排名，香港八所大學上榜，其中五所大學繼續躋身世界百強。

中新社報導，據悉，二○二七年ＴＨＥ世界大學排名涵蓋來自全球一一八個國家和地區的二二九七所大學，使用十七個績效指標評判研究密集型大學的所有核心使命。

根據最新ＴＨＥ世界大學排名，香港躋身世界百強的五所大學之中，港大穩居香港院校之首，繼續位居全球第卅三名；香港中文大學位列第四十二名；香港科技大學位列第五十八名；香港城市大學和香港理工大學分別位列第七十名和第七十九名，較去年分別上升三位和一位。

除此之外，香港浸會大學位列第二○五名；香港教育大學位列第二一二名；香港嶺南大學位列第二五七名。

港大表示，在本次排名中，港大整體評分上升主要歸功於學術聲譽提高。這一上升趨勢反映出港大對學術嚴謹性和開創性研究的不懈追求。未來，港大將繼續追求卓越，通過頂尖的教學和研究創新履行其作為世界級高等教育機構的使命，並為香港、國家乃至全球的更好發展做出更多貢獻。

港理大表示，排名充分認可港理大在研究、教學和知識成果轉化方面的實力和國際影響力，展示港理大致力於打造國際化學術環境、培養具有全球視野的創新型人才的承諾。

港府教育局發言人表示，香港的大學多年來在國際排名中穩居前列，這不僅是香港高等教育界精益求精、奮發圖強的成果，亦見證政府積極引領高等教育界通過創新求變、擴容提質等政策措施取得卓越成效。