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從「嘗鮮」漸變日常幫手 陸生成式AI用戶突破7億人

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
中國互聯網絡訊息中心發布最新報告，截至今年上半年，大陸生成式ＡＩ用戶規模已突破七億人，普及率超過百分之五十。新華社
中國互聯網絡訊息中心發布最新報告，截至今年上半年，大陸生成式ＡＩ用戶規模已突破七億人，普及率超過百分之五十。新華社

大陸生成式人工智慧（ＡＩ）用戶規模持續擴大。中國互聯網絡訊息中心九月廿九日發布最新報告，截至今年上半年，大陸生成式ＡＩ用戶規模已突破七億人，普及率超過百分之五十。報告並指，深度求索（DeepSeek）、月之暗面等陸企陸續推出兆級參數開源大模型，全球主流大模型調用榜單前六名模型均來自大陸團隊。

央視新聞指，中國互聯網絡訊息中心政策與國際合作所發布「生成式人工智慧應用發展報告（二○二六）」顯示，截至今年上半年，大陸生成式ＡＩ用戶規模突破七億人，普及率超百分之五十。報告指出，生成式ＡＩ正從少數人的「嘗鮮工具」，轉變為大多數人的日常幫手，應用場景日益多元，智慧設備也帶動智慧消費潛力釋放。

報導指出，ＡＩ綜合助手、ＡＩ效率辦公等應用年比增長均超過百分之一百。百分之七十六用戶會使用生成式ＡＩ回答問題；生成圖片、影片、撰寫文稿，以及整理工作總結、會議紀要等占比分別為百分之四十七點八、百分之三十七點六及百分之三十二點五。其中，ＡＩ綜合助手、ＡＩ搜尋引擎、ＡＩ生活助手是截至今年七月網友使用最多的三類應用，月均使用次數遠高於其他類別。

智慧消費方面，人民網提到，百分之三十八點七的網友近半年曾在網路購買智慧硬體設備，其中可穿戴設備及三Ｃ數位產品是主要入口；購買過智慧可穿戴設備的網友占百分之二十點二，購買智慧手機、平板電腦等三Ｃ數位產品的占百分之十八點二。

在ＡＩ產業發展方面，大陸ＡＩ自主創新步伐加快。深度求索、月之暗面等大陸本土企業先後發布多個兆級參數開源大模型，全球主流大模型調用榜單前六名模型均來自大陸團隊，大陸國產模型與國產算力晶片加速適配。報導指，ＡＩ應用已拓展至鋼鐵、有色金屬、電力及通信等重點行業，進入產品研發、品質檢測及客戶服務等環節。

至於具身智慧，二○二六年上半年大陸人形機器人整機產品超過四百款，預計全年整機產量將突破十萬台，應用場景涵蓋工業生產、醫療手術及生活服務等領域。央視報導，辦公智能體及ＡＩ眼鏡等產品也陸續出現。

算力方面，截至今年六月，大陸智慧算力規模達二一八五ＥＦＬＯＰＳ，年比增長百分之一七七。首個全國產十萬卡ＡＩ超集群已投入運行，晶片、計算、存儲、網路、散熱等核心軟硬體均採用國產技術。此外，大陸已累計培育建設十六個國家級先進製造業集群。

央視 陸企 人工智慧 機器人

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