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川習會後 陸商務部延長對美2項貿易壁壘調查至12月27日

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸商務部近日發布2則公告，分別延長對美國「破壞全球產供鏈」及「阻礙綠色產品貿易」相關做法和措施的貿易壁壘調查期限，2起調查期限均延長至今年12月27日。美聯社
大陸商務部近日發布2則公告，分別延長對美國「破壞全球產供鏈」及「阻礙綠色產品貿易」相關做法和措施的貿易壁壘調查期限，2起調查期限均延長至今年12月27日。美聯社

大陸商務部近日發布2則公告，分別延長對美國「破壞全球產供鏈」及「阻礙綠色產品貿易」相關做法和措施的貿易壁壘調查期限，2起調查期限均延長至今年12月27日。

據央視新聞30日晚間報導，大陸商務部30日表示，根據「中華人民共和國對外貿易法」及商務部「對外貿易壁壘調查規則」規定，商務部今年3月27日發布2026年第17號、18號公告，決定對美國破壞全球產供鏈相關做法和措施發起貿易壁壘調查，以及對美國阻礙綠色產品貿易相關做法和措施發起貿易壁壘調查。

大陸商務部稱，鑑於案情複雜，根據「對外貿易壁壘調查規則」第32條規定，決定將上述2起調查期限均延長至2026年12月27日。

據大陸商務部3月27日公布的立案公告，商務部當時表示，獲得的初步證據和信息顯示，美國在貿易相關領域實施大量「嚴重破壞全球產供鏈」的做法和措施，包括限制或禁止中國產品進入美國市場、限制或禁止高新技術產品對華出口，以及限制或禁止關鍵領域雙向投資等。

商務部當時稱，上述做法和措施可能嚴重損害中國企業的貿易利益，其中部分措施涉嫌違反世界貿易組織規則等中美兩國共同締結或參加的經濟貿易條約或協定。

至於另一項「阻礙綠色產品貿易」調查，大陸商務部當時表示，美國在貿易相關領域實施多項阻礙綠色產品貿易的做法和措施，包括限制綠色產品對美出口、減緩新能源項目部署，以及限制綠色產品相關技術合作等。

依大陸商務部3月的公告內容，2起調查原應自立案公告之日起6個月內結束，特殊情況下可以延長，但延長期限不超過3個月。

川習會 貿易壁壘 對美

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