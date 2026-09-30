快訊

王大陸、陳柏霖、王子都找他 「閃兵集團」首腦陳志明真面目首曝光

亞運網球／葛蘭喬安娜不敵菲律賓超新星 許育修男雙晉級4強再登頒獎台

2機師爆衝突1人被刺濺血！客機2分鐘下降5千公尺 杜拜航班急轉降沙國

聽新聞
0:00 / 0:00

iPhone 18 Pro大陸首銷「開紅盤」 首3日銷量增12%重登榜首

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
蘋果iPhone 18 Pro系列9月18日在大陸開售，Counterpoint Research指上市首三日銷量較iPhone 17 Pro系列上市首周增12%，帶動蘋果躍居2026年第38周大陸智慧手機周度銷量榜首。 路透
蘋果iPhone 18 Pro系列9月18日在大陸開售，Counterpoint Research指上市首三日銷量較iPhone 17 Pro系列上市首周增12%，帶動蘋果躍居2026年第38周大陸智慧手機周度銷量榜首。 路透

蘋果iPhone 18 Pro系列在大陸市場首銷表現亮眼。市場研究機構Counterpoint Research最新報告指，iPhone 18 Pro系列在大陸市場上市首三日銷量，較iPhone 17 Pro系列上市首周銷量年增12%，帶動蘋果在2026年第38周躍居大陸智慧手機周度銷量榜首，市占率達33%。

據微信公眾號「Counterpoint諮詢」30日消息，Counterpoint Research《中國智慧手機周度銷量追蹤報告》顯示，大陸智慧手機周度銷量自7月以來持續年比雙位數下滑，受到記憶體成本上漲影響，消費者需求持續疲軟。不過，隨著9月進入新品發布周期，市場有望出現復甦。

報告指出，iPhone 18 Pro系列於9月18日開售，今年第38周統計期間為9月14日至20日，因此首三日銷量僅占該周的三天。儘管如此，其銷量仍較iPhone 17 Pro系列上市首周增加12%，推動蘋果登上當周銷量榜首。

Counterpoint高級分析師Ivan Lam表示，iPhone 18基礎版延後上市，可能促使部分消費者轉向Pro系列；與此同時，多數大陸品牌旗艦機價格上漲逾200美元，可能抬高消費者對旗艦手機的價格預期，縮小iPhone與競品旗艦機之間的價格差距。

報告另指，大陸品牌近期也密集推出新款旗艦手機，多數機型在大陸「十一國慶」假期前開售。受到儲存成本上漲影響，新款旗艦機價格較上一代明顯上漲，其中大容量儲存版本及採用2奈米SoC製程的機型漲幅尤其明顯，可能對銷售及市場需求形成壓力。

此外，華為近期推出闊直板手機Pura X View，採16：9.5寬螢幕比例。Counterpoint分析師Shiwen Ma指出，該機將折疊屏手機的寬屏體驗融入無鉸鏈直板手機，為希望獲得更大螢幕、但不願承擔折疊手機價格及機身厚重的消費者提供另一選擇。

Counterpoint並指，近期闊折疊手機iPhone Duo及小米18 Fold相繼發布，帶動市場對該產品類型的關注，也使華為Pura X Max銷量在上市數月後再度出現增長。

iPhone 大陸 iPhone 17 Pro

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

CounterPoint iPhone 18 Pro系列在中國首周銷量年增12%

Counterpoint預估：蘋果今年將賣出約600萬支Duo折疊機

蘋果新品一波波 帶旺台鏈！鴻海、廣達、仁寶有望受惠

iPhone 18 Pro哪裡買最便宜？網友分享好市多購機隱藏3重優惠秘技

相關新聞

iPhone 18 Pro大陸首銷「開紅盤」 首3日銷量增12%重登榜首

蘋果iPhone 18 Pro系列在大陸市場首銷表現亮眼。市場研究機構Counterpoint Research最新報告指，iPhone 18 Pro系列在大陸市場上市首三日銷量，較iPhone 17 Pro系列上市首周銷量年增12%，帶動蘋果在2026年第38周躍居大陸智慧手機周度銷量榜首，市占率達33%。

陸據報限AI人才出境家屬亦須報批 港媒：涉密人員赴香港嚴批

大陸近期據報收緊頂尖人工智慧（AI）人才出境管控，彭博引述知情人士稱，部分AI人才的配偶、子女等直系家屬出境也須提前報批，相關部門並將逐步充實限制名單；港媒星島頭條指出，大陸一間知名AI晶片企業高管透露，公司涉密人員數年前已受出境限制，赴港亦須嚴格審批。

川習會後 陸商務部延長對美2項貿易壁壘調查至12月27日

大陸商務部近日發布2則公告，分別延長對美國「破壞全球產供鏈」及「阻礙綠色產品貿易」相關做法和措施的貿易壁壘調查期限，2起調查期限均延長至今年12月27日。

PSL降息只是開端？國際大行估大陸央行或降準 應對政府債券增發

中國人民銀行（大陸央行）29日下調抵押補充貸款（PSL）利率後，市場對後續貨幣寬鬆政策的預期升溫。渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔指出，這可能只是新一輪寬鬆的開端，不排除人行進一步降準，尤其未來數月政府債券發行可能明顯增加。

上海房市新政 提高預售門檻、推現房銷售定金3%

上海市住房和城鄉建設管理委員會、上海市房屋管理局等四部門28日晚間聯合發布「關於貫徹落實〈關於完善商品住房銷售制度的通知〉的實施意見」，主要包括加強預售管理、實施現房銷售、加大融資支持力度、優化土地供應管理以及做好質量監管和市場秩序規範等六個方面的政策措施。

陸9月標普製造業PMI升至52.1創5個月新高 但降價壓力仍在

標普全球與RatingDog聯合發布中國9月採購經理指數（PMI）顯示，大陸9月製造業PMI升至52.1，較8月上升0.6個百分點，創5個月新高，連續第10個月處於50榮枯線以上，高於市場預期的51.7。不過，原材料價格上漲推動投入成本通膨升至4個月來最高，服務業售價更創2022年4月以來最快降幅，綜合出廠價格指數9個月來首度轉負。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。