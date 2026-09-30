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PSL降息只是開端？國際大行估大陸央行或降準 應對政府債券增發

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國人民銀行（大陸央行）29日下調一年期抵押補充貸款利率0.25個百分點至1.5%，市場預期後續貨幣寬鬆政策或進一步加碼。中新社
中國人民銀行（大陸央行）29日下調一年期抵押補充貸款利率0.25個百分點至1.5%，市場預期後續貨幣寬鬆政策或進一步加碼。中新社

中國人民銀行（大陸央行）29日下調抵押補充貸款（PSL）利率後，市場對後續貨幣寬鬆政策的預期升溫。渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔指出，這可能只是新一輪寬鬆的開端，不排除人行進一步降準，尤其未來數月政府債券發行可能明顯增加。

彭博報導，劉潔表示，大陸人民銀行下調抵押補充貸款（PSL）利率0.25個百分點，以及擴大PSL支持領域等刺激政策，可能是新一輪貨幣寬鬆政策的開端，不排除人行降準的可能性，尤其考慮到未來數月政府債券發行可能明顯增加。明報引述彭博報導，劉潔指出，人行相關支持措施緊隨國務院常務會議表態推出。

劉潔指出，隨著大陸高頻數據進一步惡化，市場對今年經濟增長目標能否實現的擔憂升溫，國務院相關表態顯示支持經濟增長的緊迫性正在上升。她指出，即使PSL利率下調0.25個百分點至1.5%，其吸引力仍然不足，難以推動PSL投放重新增長。

劉潔並稱，不排除人行公布新的公開市場隔夜逆回購操作利率；若隔夜逆回購利率下調，將被視為後續銀行間利率進一步下行的強烈信號。

香港商業電台報導，劉潔認為，大陸政府債券發行速度明顯放緩，今年以來財政支出遠低於預期，大陸官方很可能推動政府債券加快發行。

數據顯示，今年前8個月，大陸中央和地方政府支出年比各下降8%及2.7%；同期，國債和地方政府債淨發行規模分別下降16%及11%。劉潔預計，儘管債券供給將增加，市場利率仍將逐步下行，人行也將支持人民幣進一步溫和升值，包括保持中間價偏強的傾向，作為進一步寬鬆政策的前提條件。

此前，人行29日下調一年期抵押補充貸款（PSL）利率0.25個百分點，一年期抵押補充貸款利率從1.75%降至1.5%。人行表示，下調利率以更好地激勵政策性銀行支持實體經濟、服務國家戰略。PSL是中央銀行（如人民銀行）向政策性銀行發放的中長期基礎貨幣投放工具，主要用於支持國民經濟重點領域與社會事業。

除了調降PSL利率，人行還擴大貸款支持領域，將水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網等「六張網」納入PSL支持領域，以引導政策性銀行擴大相關領域金融支持。

此外，人行增加科技創新和技術改造再貸款額度人民幣2,000億元，由1.2兆元增至1.4兆元，支持比率由60%提高至100%；另增加支農支小再貸款額度5,000億元，使相關再貸款和再貼現額度由4.35兆元增至4.85兆元。

降準 大陸央行 降息

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