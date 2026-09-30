陸據報限AI人才出境家屬亦須報批 港媒：涉密人員赴香港嚴批

大陸近期據報收緊頂尖人工智慧（AI）人才出境管控，彭博引述知情人士稱，部分AI人才的配偶、子女等直系家屬出境也須提前報批，相關部門並將逐步充實限制名單；港媒星島頭條指出，大陸一間知名AI晶片企業高管透露，公司涉密人員數年前已受出境限制，赴港亦須嚴格審批。

彭博報導，知情人士指出，大陸已擴大對民營企業頂尖AI專業人士的海外旅行限制，將部分關鍵人員家屬納入其中，防止關鍵技術知識和資訊流向美國。

知情人士表示，大陸政府近期已向受影響人士傳達範圍更廣的新限制，對象包括知名新創企業創辦人，以及AI相關領域具戰略重要性的企業負責人。部分AI和晶片企業高管的配偶和子女，即使短期出國，也須事先獲得北京方面批准。

報導稱，新措施並非全面禁止出境，涉及企業家、研究人員和高階主管。彭博5月曾報導，大陸自今年稍早開始限制阿里巴巴、DeepSeek等民營企業頂尖AI人才出國，反映北京在AI及晶片領域快速發展之際，希望進一步保護關鍵技術。

而在實際執行情況方面，星島頭條提到，大陸一間知名AI晶片企業高層近日表示，公司包括他在內的涉密人員數年前已受到出境限制，前往香港也須經嚴格審批。不過，該人士稱，目前配偶及子女出境未受影響，子女仍可正常申請出國留學。

至於制度層面，大陸國務院新版出入境管理規定已於9月15日生效。新規第4條明確指出，大陸公民若違反出口管制、技術進出口管理等規定，可能危害國家產業安全或技術安全的，國務院商務等主管部門可決定不准其出境。新規亦指，中國公民在境外從事違法犯罪活動危害國家安全或利益的，回國後有機會面臨6個月至3年不准出境的處罰。

此前，美國科技巨頭Meta去年12月試圖以20億美元收購大陸AI新創企業Manus，惟大陸國家發改委於今年4月以國家安全為由出手，叫停並要求撤銷該筆交易，Manus兩名創辦人當時更傳出受出境限制。彭博報導稱，限制AI人員流動的計劃未必與Manus事件有關，但防範技術洩露一直是大陸政策目標之一。