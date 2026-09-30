陸9月標普製造業PMI升至52.1創5個月新高 但降價壓力仍在

標普全球與RatingDog聯合發布中國9月採購經理指數（PMI）顯示，大陸9月製造業PMI升至52.1，較8月上升0.6個百分點，創5個月新高，連續第10個月處於50榮枯線以上，高於市場預期的51.7。不過，原材料價格上漲推動投入成本通膨升至4個月來最高，服務業售價更創2022年4月以來最快降幅，綜合出廠價格指數9個月來首度轉負。

綜合港媒信報、華爾街見聞，標普與RatingDog發布的調查指，9月製造業總新訂單連續16月增長，增速為5個月來最快；新出口訂單連3月擴張，增速為今年2月以來最佳。受需求帶動，製造業產出連續第10個月增長，增速與新訂單相近，其中消費品生產商的新訂單及產出增長最強。

就業方面，未完成訂單持續積壓，促使企業增加招聘，正式及臨時員工數量同步增加，就業指數為4個月內第3次錄得增長，但增幅仍屬輕微。招聘主要集中於消費品行業，投資品生產商就業小幅增加，中間品企業則持續裁員。

價格方面，原材料價格上漲，尤其金屬及石油價格上漲，推動9月投入成本通膨率升至4個月來最高；企業隨後小幅調高出廠價格，扭轉8月出廠價格微降，出口價格也小幅上升。

RatingDog創始人姚煜表示，出廠價格回升一定程度緩解近期利潤壓力，但成本通膨持續走強及供應商交貨延誤仍需關注，供應商交貨時間已連續第7個月延長。製造業對未來12個月的信心較8月改善，企業普遍預期全球宏觀經濟條件向好，並有新產品推出及業務擴張計畫，但信心指數仍低於長期均值。

服務業方面，RatingDog中國服務業商務活動指數9月升至51.6，較8月上升0.2個百分點，創3個月新高，並連續第2個月加速擴張。服務業新訂單增速為6月以來最快，連續第45個月增長；新出口業務增速則為3個月來首次加快，連續第5個月增長。

服務業就業連續第5個月增長，但價格表現承壓。激烈市場競爭迫使企業下調售價，降幅為2022年4月以來最快；服務業投入成本已連續第19個月上升。姚煜表示，成本上升與售價下跌並存，正壓縮企業利潤空間。

此外，RatingDog綜合產出指數9月升至52.4，較8月上升0.3個百分點，創3個月新高。製造業與服務業的產出、總新訂單、新出口訂單及就業均有所改善，商業信心升至4個月高位；9月綜合出廠價格指數則9個月來首度轉負，主要受到服務業企業在競爭壓力下折價銷售影響。

同日，大陸國家統計局公布9月製造業PMI為50.1，較8月升0.3個百分點，重返擴張區間；非製造業商務活動指數升1.2個百分點至50.2。官方與非官方PMI樣本不同，後者較多反映中小型、出口導向企業。