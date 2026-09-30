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大陸9月製造業PMI升至50.1重返擴張區間 符合預期

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家統計局30公布最新數據顯示，9月，大陸製造業採購經理指數（PMI）升至50.1，比上月上升0.3個百分點，重返擴張區間，符預期。圖／取自大陸國家統計局網站
大陸國家統計局30公布最新數據顯示，9月，大陸製造業採購經理指數（PMI）升至50.1，比上月上升0.3個百分點，重返擴張區間，符預期。圖／取自大陸國家統計局網站

大陸製造業景氣時隔兩個月重返擴張區間。大陸國家統計局30日公布，9月製造業採購經理指數（PMI）為50.1，較8月上升0.3個百分點，重返榮枯線之上，符合預期。分析認為，政策支撐及出口增長是景氣回升的重要因素。

據界面新聞，9月製造業生產指數為51.7，較上月上升1.3個百分點，為今年以來最高；新訂單指數為50.5，較上月下降0.1個百分點，但仍高於臨界點；新出口訂單指數則為50.0，較上月下降0.1個百分點。從企業規模看，大型企業PMI為50.6，與上月持平；中型及小型企業PMI分別為49.7及48.9，較上月上升0.3個及1個百分點，但仍低於50的榮枯線。

大陸國家統計局服務業調查中心首席統計師霍麗慧表示，製造業PMI連續兩個月回升，調查的21個行業中，有12個PMI高於臨界點，比上月增加4個；裝備製造業、高技術製造業及消費品行業PMI分別為51、52.5及50.7，高耗能行業則為48。

對於9月PMI回升，界面新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青指出，當月PMI有兩個主要支撐，一是人民幣8,000億元新型政策性金融工具開始全面投放，加上9月水泥產量及價格均回升，顯示穩增長政策發力，對製造業景氣形成較強支撐；二是受國內製造業轉型升級及出口強勁增長帶動，新質生產力相關領域較快發展，對宏觀經濟形成較強帶動。

展望後市，王青指出，伴隨「十一」長假到來，預期10月製造業PMI將回落至49.6左右。他表示，過去10年10月製造業PMI平均較前月回落0.3個百分點，這也意味今年下半年以來製造業景氣度總體處於收縮區間。

王青表示，為順利完成全年經濟增長目標，第4季除新型政策性金融工具加快投放外，宏觀政策也將進一步加大逆周期調節力度，增量措施可能包括加發一定規模政策性債券，以及降息、降準，相關措施將有助於年底前促進消費、穩定投資及提振內需，也有助於遏制房地產市場調整勢頭。

另，路透指出，大陸零售及投資數據仍偏弱，增加推出進一步支持措施的壓力。高盛經濟學家王立升（Lisheng Wang）分析，新增政策措施將主要透過財政及信貸管道，以較具針對性的方式提供支持，而非大規模刺激；高盛預期財政部未來幾周將核准額外人民幣5,000億元或更多地方政府債券額度，但預估2026年剩餘時間不會降息。ING大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）則指，新一輪支持措施可能有助於支撐較為疲弱的經濟領域。

路透另指，9月製造業活動回升，部分與8月暴雨及颱風造成的生產干擾減少有關，全球AI熱潮也支撐工業部門；但疲弱內需及低迷房地產市場仍影響家庭及企業信心。

非製造業方面，9月商務活動指數為50.2，較上月上升1.2個百分點；其中建築業為50.3，上升3.4個百分點，服務業為50.2，上升0.9個百分點。

大陸國家統計局公布，9月，大陸非製造業商務活動指數升至50.2，較上月升1.2個百分點，勝預期。圖／取自大陸國家統計局網站
大陸國家統計局公布，9月，大陸非製造業商務活動指數升至50.2，較上月升1.2個百分點，勝預期。圖／取自大陸國家統計局網站

大陸9月製造業PMI升至50.1，時隔兩個月重返榮枯線上方；分析認為，政策支撐及出口增長是景氣回升的重要因素。新華社
大陸9月製造業PMI升至50.1，時隔兩個月重返榮枯線上方；分析認為，政策支撐及出口增長是景氣回升的重要因素。新華社

PMI 製造業 大陸

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