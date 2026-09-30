傳歐盟擬推「歐版301」 中國商務部揚言堅決回應

中國官媒引述消息人士透露，部分歐盟成員正在制定類似於美國301條款的工具，對中國採取限制措施。中國商務部今天對此揚言，中國與歐盟正在對話磋商，若歐盟執意採取歧視性限制措施，「必將堅決予以回應」。

中國商務部官網今天以答記者問名義發布，指有媒體詢問，據報導部分歐盟成員國正在制定聯合文件，呼籲歐委會加快制定「歐版301工具」，對中國採取更加強硬措施，中方有何評論？

中國商務部新聞發言人聲稱，報導所提工具是「典型的保護主義、單邊主義措施，不僅無助於解決問題，還會反噬自身，更將擾亂中歐貿易和全球產供鏈穩定」。

發言人宣稱，目前中歐正在貿易投資磋商機制項下持續進行對話，探討解決彼此關注。如果歐方一邊與中方對話磋商，一邊又「加碼對中國示強」，將嚴重破壞彼此信任，干擾磋商整體進程，影響中歐經貿合作大局。

發言人揚言，中方敦促歐方堅持通過對話管控分歧的正確軌道。中方將密切關注歐方後續動向，如歐方執意出台對中國企業或產品的歧視性限制措施，「中方必將堅決予以回應，捍衛中國產業合法權益」。

中國官媒環球時報英文版30日引述不具名觀察人士說法，指歐盟若執意推進針對中國的保護主義措施，中國將以強而有力的政策工具予以回應。潛在反制措施可能包括反歧視調查、產業與供應鏈安全調查，以及針對外國補貼影響的調查等。

據報導，榮鼎集團（Rhodium Group）中國分析師巴爾金（Noah Barkin）引述歐洲官員表示，德國與法國正敲定一份聯合文件，呼籲歐盟執委會加速研擬一項新工具，其技術細節將交由歐盟執委會處理；該機制可能仿照美國針對不公平貿易行為的301條款所賦予的關稅權限。