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人民幣兌美元中間價升至6.7351 創2023年2月來新高

中央社／ 上海30日電

中國外匯交易中心今天公布，人民幣兌美元匯率中間價調升60個基點（0.006元），達6.7351元兌1美元。第一財經報導，這一中間價創下2023年2月2日以來的新高。

根據中國貨幣網，人民幣匯率中間價2023年2月2日為6.7130元。

第一財經報導，29日人民幣中間價為6.7411元兌1美元；在岸人民幣29日收盤價6.7037元，夜盤收6.7065元。

根據中國人民銀行（中國央行）官網，中國央行貨幣政策委員會19日召開2026年第3季例會，由中國人民銀行行長兼貨幣政策委員會主席潘功勝主持。

會議決定，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，同時防範市場「羊群效應」和非理性預期的自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

人民幣 外匯 匯率

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