聽新聞
0:00 / 0:00
人民幣兌美元中間價升至6.7351 創2023年2月來新高
中國外匯交易中心今天公布，人民幣兌美元匯率中間價調升60個基點（0.006元），達6.7351元兌1美元。第一財經報導，這一中間價創下2023年2月2日以來的新高。
根據中國貨幣網，人民幣匯率中間價2023年2月2日為6.7130元。
第一財經報導，29日人民幣中間價為6.7411元兌1美元；在岸人民幣29日收盤價6.7037元，夜盤收6.7065元。
根據中國人民銀行（中國央行）官網，中國央行貨幣政策委員會19日召開2026年第3季例會，由中國人民銀行行長兼貨幣政策委員會主席潘功勝主持。
會議決定，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，同時防範市場「羊群效應」和非理性預期的自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。