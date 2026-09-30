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大陸生成式AI用戶破7億 普及率逾5成 從「嘗鮮」走入日常

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸生成式AI應用持續普及，截至今年上半年用戶規模突破7億人，普及率超過50%。路透資料照
大陸生成式AI應用持續普及，截至今年上半年用戶規模突破7億人，普及率超過50%。路透資料照

大陸生成式人工智慧（AI）用戶規模持續擴大。中國互聯網絡訊息中心29日發布最新報告指出，截至今年上半年，大陸生成式AI用戶規模已突破7億人，普及率超過50%。報告並指出，深度求索（DeepSeek）、月之暗面等陸企陸續推出萬億級參數開源大模型，全球主流大模型調用榜單前6名模型均來自大陸團隊。

央視新聞指，中國互聯網絡訊息中心政策與國際合作所發布「生成式人工智慧應用發展報告（2026）」顯示，截至今年上半年，大陸生成式AI用戶規模突破7億人，普及率超50.0%。報告指出，生成式AI正從少數人的「嘗鮮工具」，轉變為大多數人的日常幫手，應用場景日益多元，智慧設備也帶動智慧消費潛力釋放。

報導稱，AI綜合助手、AI效率辦公等應用年比增長均超過100%。生成式AI主要用於回答問題，76%用戶會使用生成式AI回答問題；生成圖片、影片、撰寫文稿，以及整理工作總結、會議紀要等占比分別為47.8%、37.6%及32.5%。其中，AI綜合助手、AI搜尋引擎、AI生活助手是截至今年7月網友使用最多的3類應用，月均使用次數遠高於其他類別。

智慧消費方面，人民網提到，38.7%的網友近半年曾在網路購買智慧硬體設備，其中可穿戴設備及3C數碼產品是主要入口；購買過智慧可穿戴設備的網友占20.2%，購買智慧手機、平板電腦等3C數位產品的占18.2%。

在AI產業發展方面，大陸AI自主創新步伐加快。深度求索、月之暗面等大陸本土企業先後發布多個萬億級參數開源大模型，全球主流大模型調用榜單前6名模型均來自中國團隊，國產模型與國產算力晶片加速適配。

報導指，AI應用已拓展至鋼鐵、有色金屬、電力及通信等重點行業，進入產品研發、品質檢測及客戶服務等環節。

至於具身智慧，2026年上半年大陸人形機器人整機產品超過400款，預計全年整機產量將突破10萬台，應用場景涵蓋工業生產、醫療手術及生活服務等領域。央視新聞報導，辦公智能體及AI眼鏡等產品也陸續出現。

算力上，截至今年6月，大陸智慧算力規模達2185 EFLOPS，年比增長177%。首個全國產10萬卡AI超集群已正式投入運行，晶片、計算、存儲、網路、散熱等核心軟硬體均採用國產自主可控技術。

另，截至今年6月，大陸已累計培育建設16個國家級先進製造業集群，規模以上製造業企業AI技術應用普及率超過三成；「神農大模型4.0」、「谷雨農氣大模型V2.0」等多款農業大模型也陸續發布。

投融資方面，今年上半年大陸共發生1,255起AI相關投融資事件，達到2025年全年的78%；合計金額約人民幣2,501.4億元，達到2025年全年的182%。

大陸 互聯網 規模

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