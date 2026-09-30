快訊

OpenAI可愛AI助理dots來了！全天替你工作、和ChatGPT差異一次看

Dyson新推1.6萬元AI牙刷一開賣就故障 官方認滲水災情慘：已恢復出貨

Sony申請新專利！PS手把有望變付款工具 「感應」信用卡買遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

北京清華經管顧問會增黃仁勳、蘇姿丰 兩大AI晶片巨頭同列委員

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖左為輝達執行長黃仁勳、右為超微執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影
圖左為輝達執行長黃仁勳、右為超微執行長蘇姿丰。記者吳康瑋／攝影

北京清華大學經濟管理學院29日公布，今年新增3名委員及5名接任委員，顧問委員會2026年會議將於10月13、14日在北京舉行。這是顧問委員會成立以來的第27次年度會議。其中，新增的3名委員依序為輝達創辦人兼首席執行長黃仁勳、超微半導體（AMD）董事會主席兼首席執行長蘇姿丰，以及瑞士百達集團高級管理合夥人百達銘（Marc Pictet）。

北京清華大學經濟管理學院29日於微信公眾號發布公告指出，今年清華經管學院顧問委員會新增委員三人，新增接任委員五人。三位新增委員分別是黃仁勳、蘇姿丰，以及瑞士百達集團高級管理合夥人百達銘。

清華經管學院於微信公眾號發布公告指出，黃仁勳1993年創辦輝達，1999年推出GPU，現主要發展加速運算及生成式AI平台；蘇姿丰2012年加入AMD，2014年出任總裁兼執行長，2022年升任董事會主席。清華經管學院並指出，兩人目前均為美國總統科技顧問委員會成員。百達銘則現任瑞士百達集團高級管理合夥人。

大陸媒體商業觀察分析，兩人同時受聘，除名校聘請企業高層擔任顧問，也提供全球科技、資本領域交流的窗口。文章稱，半導體產業全球供應鏈高度交織，兩名企業高層加入顧問委員會，可將產業一線經驗帶入人才培養及教學研究，也提供產業界就產業發展、市場及人才培養等議題交流的管道。

不過，文章也指出，擔任學院顧問並不代表企業商業政策會因此改變。該媒體稱，黃仁勳與蘇姿丰均身處美國科技體系，企業全球業務布局受到多重因素影響，此次受聘較多涉及學術及人才交流，不能直接解讀為產業政策轉向。

然而，相關消息在「川習會」後釋出，有分析認為，這不僅凸顯黃仁勳、蘇姿丰兩人積極維持與大陸學界及企業界深厚關係，似乎也可將此視為中美關係和緩的另類訊號。

此外，公告顯示，5名接任委員分別為BMW集團董事長聶科維（Milan Nedeljković）、Walmart總裁兼執行長弗納（John Furner）、可口可樂執行長布朗（Henrique Braun）、泛大西洋資本集團聯席總裁兼全球成長型股權投資負責人埃斯科瓦里（Martín Escobari），以及bp集團執行長奧尼爾（Meg O'Neill）。清華經管學院稱，5人所在公司的前任都曾擔任學院顧問委員會委員，因工作變動不再任職。

而清華經管學院顧問委員會現任主席為蘋果公司董事會執行董事長庫克（Tim Cook），委員多為跨國企業高層，也包括商學院院長及諾貝爾經濟學獎得主。顧問委員會成立於2000年10月，由時任清華經管學院院長及大陸國務院總理朱鎔基推動成立。

黃仁勳 晶片 蘇姿丰

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

獨／高教震撼彈 梁賡義、史維等十多位院士連署籲清大校長高為元引退

川普宣布簽署「AI憲法」！黃仁勳等巨頭簽字 內容曝光

川普稱美中AI合作將損害美企利益 盼維持領先地位

教宗良十四世公開批評黃仁勳！質疑低估AI失控風險

相關新聞

歐盟擬推「歐版301」對陸 陸商務部：若祭歧視性限制 必將堅決回應

歐盟部分成員國據報擬推動歐盟委員會打造歐版「301」工具，對陸採取更強硬措施。大陸商務部29日發出警告，批評相關做法是保護主義、單邊主義，不僅無助解決問題，更可能擾亂中歐貿易及全球供應鏈穩定；若歐方執意對中國企業或產品祭出歧視性限制措施，中方「必將堅決予以回應」。

北京清華經管顧問會增黃仁勳、蘇姿丰 兩大AI晶片巨頭同列委員

北京清華大學經濟管理學院29日公布，今年新增3名委員及5名接任委員，顧問委員會2026年會議將於10月13、14日在北京舉行。這是顧問委員會成立以來的第27次年度會議。其中，新增的3名委員依序為輝達創辦人兼首席執行長黃仁勳、超微半導體（AMD）董事會主席兼首席執行長蘇姿丰，以及瑞士百達集團高級管理合夥人百達銘（Marc Pictet）。

房市大利多！大陸全面補貼房貸利息 官方釋放穩內需信號

大陸推出全國性補貼房貸利息政策。大陸財政部、人民銀行（大陸央行）、金融監管總局29日聯合對外發布通知，明確自10月1日起，實施居民購房貸款貼息政策。這是大陸中央財政首次對商業性個人住房貸款進行貼息，可助推房市「金九銀十」行情外，也釋放「穩內需」信號。

大陸9月製造業PMI升至50.1重返擴張區間 符合預期

大陸製造業景氣時隔兩個月重返擴張區間。大陸國家統計局30日公布，9月製造業採購經理指數（PMI）為50.1，較8月上升0.3個百分點，重返榮枯線之上，符合預期。分析認為，政策支撐及出口增長是景氣回升的重要因素。

大陸生成式AI用戶破7億 普及率逾5成 從「嘗鮮」走入日常

大陸生成式人工智慧（AI）用戶規模持續擴大。中國互聯網絡訊息中心29日發布最新報告指出，截至今年上半年，大陸生成式AI用戶規模已突破7億人，普及率超過50%。報告並指出，深度求索（DeepSeek）、月之暗面等陸企陸續推出萬億級參數開源大模型，全球主流大模型調用榜單前6名模型均來自大陸團隊。

人行降PSL利率 衝實體經濟

中國人民銀行（大陸央行）昨（29）日宣布下調抵押補充貸款（PSL）利率0.25個百分點。一年期抵押補充貸款利率從1.75%降至1.5%。人行表示，下調利率以更好地激勵政策性銀行支持實體經濟、服務國家戰略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。