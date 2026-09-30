北京清華經管顧問會增黃仁勳、蘇姿丰 兩大AI晶片巨頭同列委員

北京清華大學經濟管理學院29日公布，今年新增3名委員及5名接任委員，顧問委員會2026年會議將於10月13、14日在北京舉行。這是顧問委員會成立以來的第27次年度會議。其中，新增的3名委員依序為輝達創辦人兼首席執行長黃仁勳、超微半導體（AMD）董事會主席兼首席執行長蘇姿丰，以及瑞士百達集團高級管理合夥人百達銘（Marc Pictet）。

北京清華大學經濟管理學院29日於微信公眾號發布公告指出，今年清華經管學院顧問委員會新增委員三人，新增接任委員五人。三位新增委員分別是黃仁勳、蘇姿丰，以及瑞士百達集團高級管理合夥人百達銘。

清華經管學院於微信公眾號發布公告指出，黃仁勳1993年創辦輝達，1999年推出GPU，現主要發展加速運算及生成式AI平台；蘇姿丰2012年加入AMD，2014年出任總裁兼執行長，2022年升任董事會主席。清華經管學院並指出，兩人目前均為美國總統科技顧問委員會成員。百達銘則現任瑞士百達集團高級管理合夥人。

大陸媒體商業觀察分析，兩人同時受聘，除名校聘請企業高層擔任顧問，也提供全球科技、資本領域交流的窗口。文章稱，半導體產業全球供應鏈高度交織，兩名企業高層加入顧問委員會，可將產業一線經驗帶入人才培養及教學研究，也提供產業界就產業發展、市場及人才培養等議題交流的管道。

不過，文章也指出，擔任學院顧問並不代表企業商業政策會因此改變。該媒體稱，黃仁勳與蘇姿丰均身處美國科技體系，企業全球業務布局受到多重因素影響，此次受聘較多涉及學術及人才交流，不能直接解讀為產業政策轉向。

然而，相關消息在「川習會」後釋出，有分析認為，這不僅凸顯黃仁勳、蘇姿丰兩人積極維持與大陸學界及企業界深厚關係，似乎也可將此視為中美關係和緩的另類訊號。

此外，公告顯示，5名接任委員分別為BMW集團董事長聶科維（Milan Nedeljković）、Walmart總裁兼執行長弗納（John Furner）、可口可樂執行長布朗（Henrique Braun）、泛大西洋資本集團聯席總裁兼全球成長型股權投資負責人埃斯科瓦里（Martín Escobari），以及bp集團執行長奧尼爾（Meg O'Neill）。清華經管學院稱，5人所在公司的前任都曾擔任學院顧問委員會委員，因工作變動不再任職。

而清華經管學院顧問委員會現任主席為蘋果公司董事會執行董事長庫克（Tim Cook），委員多為跨國企業高層，也包括商學院院長及諾貝爾經濟學獎得主。顧問委員會成立於2000年10月，由時任清華經管學院院長及大陸國務院總理朱鎔基推動成立。