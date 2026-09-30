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歐盟擬推「歐版301」對陸 陸商務部：若祭歧視性限制 必將堅決回應

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
歐盟據報擬推動「歐版301」工具，對大陸採取更強硬貿易措施；大陸商務部警告，若歐方祭出歧視性限制，中方將堅決回應。 路透
歐盟據報擬推動「歐版301」工具，對大陸採取更強硬貿易措施；大陸商務部警告，若歐方祭出歧視性限制，中方將堅決回應。 路透

歐盟部分成員國據報擬推動歐盟委員會打造歐版「301」工具，對陸採取更強硬措施。大陸商務部29日發出警告，批評相關做法是保護主義、單邊主義，不僅無助解決問題，更可能擾亂中歐貿易及全球供應鏈穩定；若歐方執意對中國企業或產品祭出歧視性限制措施，中方「必將堅決予以回應」。

中國大陸商務部網站29日發布新聞發言人答記者問指出，中方注意到有關報導。報導所提工具，是典型的保護主義、單邊主義措施，不僅無助於解決問題，還會反噬自身，更將擾亂中歐貿易和全球產供鏈穩定。

發言人稱，歐盟也曾經是這類工具的受害者，己所不欲，勿施於人。作為世貿組織重要成員，歐盟始終標榜自身為多邊主義的捍衛者，如果不能以身作則，反而帶頭違反世貿組織規則，必將嚴重衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制。

發言人續指，目前，中歐正在貿易投資磋商機制項下持續開展對話，探討解決彼此關注。如果歐方一邊與中方對話磋商，一邊又加碼對華示強，將嚴重破壞彼此信任，干擾磋商整體進程，影響中歐經貿合作大局。

發言人表示，中方敦促歐方堅持透過對話管控分歧的正確軌道。中方將密切關注歐方後續動向，如歐方執意推出對中國企業或產品的歧視性限制措施，中方必將堅決予以回應，捍衛中國產業合法權益。

大陸官媒《環球時報》英文版30日凌晨1時刊出報導指，一名中國觀察人士29日表示，如果歐盟推進針對中國的保護主義措施，中方將祭出「強力政策工具箱」予以回應。這名人士稱，潛在反制措施可能包括反歧視調查、產業及供應鏈安全調查，以及外國補貼影響調查等。

至於歐版「301」工具的具體規劃，榮鼎集團資深中歐關係分析師巴爾金（Noah Barkin）援引歐洲官員說法指，德國與法國據報正在敲定一份聯合文件，將呼籲歐盟委員會加快制定相關工具，賦予布魯塞爾新的權力，將中國排除在歐盟市場之外。

巴爾金說，歐洲官員預計，這份文件將在未來幾天獲得法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）批准，之後提交歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。另有官員稱，如何設計這項工具的技術細節，可能交由歐盟委員會處理，相關工具可能仿照美國「301條款」的關稅權限。

歐盟 301 大陸商務部

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