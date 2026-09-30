精博台商專欄／境外公司受「法規推升通膨」衝擊

近年來境外公司的維護成本愈來愈高，背後其實反映一個趨勢：「法規推升通膨」（Regulatory Inflation）。法規本身帶來的成本常被忽略，每增加一項監管，就代表多一道資料蒐集、審查、申報、追蹤程序，而每一道程序都需要人力與系統。

境外公司產業近年就是典型例子。從盡職調查（KYC）、實質受益人資料、經濟實質，到各類年度申報工作，註冊代理人及代辦業者率先承受大量新增的行政作業，因此市場最早看到的就是業者反映成本。

但這一波「法規推升通膨」，也開始衝擊公部門。註冊地的註冊局、金融局同樣需要更多人力、系統與監理資源，而相關成本也逐漸反映在政府規費、申報費用，以及逾期或違規成本上。

這並非境外公司產業獨有現象。銀行業就是大家最熟悉的例子。反洗錢及盡職調查標準不斷提高，推升金融服務成本。

理解這個趨勢與因果關係，就能看見重要改變：境外公司的容錯空間正在快速縮小。

過去忘記繳年費、未按時申報，甚至公司被除名，多可低成本補做或恢復。但如今同樣的錯誤可能涉及高額政府費用及行政成本。

因此現在使用境外公司最需要改變的其實不是架構，而是觀念。

第一，過去「之後再補就好」的觀念，如今可能代表一筆高昂的成本。

第二，發現境外公司存在瑕疵，應愈早處理愈好。目前的監管環境下，時間往往不會讓問題自然消失，反而會增加補做程序與成本。

境外公司並沒有失去在跨境投資、資產持有與國際架構中的功能；真正改變的是維持這套架構所需要的紀律。在低容錯的合規時代，預防錯誤的成本，往往遠低於事後修復錯誤的成本。

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