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長鑫加碼記憶體晶圓測試

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸DRAM企業長鑫科技上市近兩個月，擬動用IPO超募資金，加碼技術研發和記憶體晶圓測試，兩項目總投資達人民幣349億元（約新台幣1,654億元）。

分析師認為，這兩大投資專案，將從技術壁壘、產能效率、產業鏈格局，全面強化長鑫科技的核心競爭力。其中對長鑫科技自身的直接影響是技術代差快速收窄、徹底打通IDM全鏈條堵點。

長鑫科技表示，面對複雜的產業格局和技術路徑，公司必須依託持續的研發投入，驅動技術的代際演進，確保新產品在存儲密度、功耗控制及讀寫性能上不斷實現質的飛躍。這不僅是滿足市場需求的關鍵，更是構築企業深厚護城河、提升抗風險能力的必由之路。

此外，晶圓測試是DRAM生產中不可或缺的關鍵環節，透過自建記憶體晶圓後道測試和模組項目，能夠更靈活協調測試產能利用，降低公司DRAM晶片測試成本，提升運營效率和測試技術，有利於進一步完善IDM模式、增強整體競爭力。

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