聽新聞
0:00 / 0:00

在港陸資券商清理投資人帳戶…投資海外證券 持續緊縮

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸持續緊縮民眾投資海外證券，防範資金外流。繼富途、老虎、長橋及華盛證券等跨境券商後，部分在港陸資券商也開始清理大陸投資人帳戶。國泰君安證券表示，大陸投資者帳戶若在大陸登錄（登錄的IP顯示為中國境內）時，將無法投入資金和買入證券，只能出金賣出。

若相關帳戶登錄IP顯示為中國境外時，帳戶出入金及交易功能則不受影響。如客戶取得新身分，需更新對應的新證件資料。

富途、老虎、長橋今年5月時被大陸證監會「點名」後，已於6月12日起調整大陸境內服務，至於未被點名的華盛證券，也自6月15日起對存量投資者帳戶在大陸境內的服務進行相應調整。

大陸證監會等八部門聯合發布的「綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案」，境內存量非法業務設置兩年集中整治期。集中整治期內，禁止境外機構為存量投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，只允許單向賣出交易並轉出資金。

集中整治期滿後，境外機構全面關停大陸境內網站、交易軟體及配套服務，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。

一般認為，中國大陸政府這些新措施是為防範資本外逃與加強外匯管制。中國大陸對個人換匯與資本外流有嚴格的額度與用途限制，過去許多中國大陸投資者透過跨境券商將資金轉移至境外投資港股或美股，這在實質上繞過了官方的外匯管控。

券商 老虎 帳戶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陸資缺席 港股跌勢不止

永豐金證券登紐約時代廣場 Nasdaq Tower

東山精密擬最快下月香港上市 最多籌資955億元

金管會防詐金檢 國銀缺失集中在企業人頭戶和虛擬帳號

相關新聞

房市大利多！大陸全面補貼房貸利息 官方釋放穩內需信號

大陸推出全國性補貼房貸利息政策。大陸財政部、人民銀行（大陸央行）、金融監管總局29日聯合對外發布通知，明確自10月1日起，實施居民購房貸款貼息政策。這是大陸中央財政首次對商業性個人住房貸款進行貼息，可助推房市「金九銀十」行情外，也釋放「穩內需」信號。

人行降PSL利率 衝實體經濟

中國人民銀行（大陸央行）昨（29）日宣布下調抵押補充貸款（PSL）利率0.25個百分點。一年期抵押補充貸款利率從1.75%降至1.5%。人行表示，下調利率以更好地激勵政策性銀行支持實體經濟、服務國家戰略。

在港陸資券商清理投資人帳戶…投資海外證券 持續緊縮

大陸持續緊縮民眾投資海外證券，防範資金外流。繼富途、老虎、長橋及華盛證券等跨境券商後，部分在港陸資券商也開始清理大陸投資人帳戶。國泰君安證券表示，大陸投資者帳戶若在大陸登錄（登錄的IP顯示為中國境內）時，將無法投入資金和買入證券，只能出金賣出。

長鑫加碼記憶體晶圓測試

大陸DRAM企業長鑫科技上市近兩個月，擬動用IPO超募資金，加碼技術研發和記憶體晶圓測試，兩項目總投資達人民幣349億元（約新台幣1,654億元）。

精博台商專欄／境外公司受「法規推升通膨」衝擊

近年來境外公司的維護成本愈來愈高，背後其實反映一個趨勢：「法規推升通膨」（Regulatory Inflation）。法規本身帶來的成本常被忽略，每增加一項監管，就代表多一道資料蒐集、審查、申報、追蹤程序，而每一道程序都需要人力與系統。

永川班列首發 渝西國貿路更寬

一列滿載長城汽車ＫＤ件、理文紙品等產品的國際班列二十八日從重慶永川欄杆灘鐵路樞紐站駛出，這是西部陸海新通道永川欄杆灘專用線開出的首趟國際班列，標誌著渝西地區再添一條通達國際市場的物流新通道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。