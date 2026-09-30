人行降PSL利率 衝實體經濟

中國人民銀行（大陸央行）昨（29）日宣布下調抵押補充貸款（PSL）利率0.25個百分點。一年期抵押補充貸款利率從1.75%降至1.5%。人行表示，下調利率以更好地激勵政策性銀行支持實體經濟、服務國家戰略。

PSL是中央銀行（如人民銀行）向政策性銀行發放的中長期基礎貨幣投放工具，主要用於支持國民經濟重點領域與社會事業。

除了調降PSL利率，人行還擴大貸款支持領域，將水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網等「六張網」建設，納入抵押補充貸款支持領域，引導政策性銀行加大對「六張網」建設的金融支援，助力擴大有效投資，深入挖掘內需潛力。

人行並稱，增加科技創新和技術改造再貸款額度人民幣2,000億元，並將該項再貸款支持比例統一從60%提高至100%。調增後，科技創新和技術改造再貸款額度從人民幣1.2兆元增至1.4兆元，且支持比例更高，有助於引導銀行加大對中小科技型企業貸款投放，更好地支援企業擴大重點領域設備更新投資。

同時，人行增加支農支小再貸款額度人民幣5,000億元，調增後，支農支小再貸款和再貼現額度從人民幣4.35兆元增至4.85兆元，將進一步激勵地方法人銀行加大對涉農、小微企業，尤其是中小微民營企業的信貸支持。