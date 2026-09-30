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房市大利多！大陸全面補貼房貸利息 官方釋放穩內需信號

經濟日報／ 記者葉文義黃雅慧／綜合報導
大陸首次推出全國性補貼房貸利息政策。中新社
大陸首次推出全國性補貼房貸利息政策。中新社

大陸推出全國性補貼房貸利息政策。大陸財政部、人民銀行（大陸央行）、金融監管總局29日聯合對外發布通知，明確自10月1日起，實施居民購房貸款貼息政策。這是大陸中央財政首次對商業性個人住房貸款進行貼息，可助推房市「金九銀十」行情外，也釋放「穩內需」信號。

該政策透過財政金融協同發力，支持城鄉居民剛性住房需求的釋放，新市民、青年人、城市工薪家庭等群體有望明顯受益。

新華社報導，此次發布的通知明確，對同時符合以下條件的居民家庭給予貼息支援：一是使用新發放的商業性個人住房貸款購買首套住房，不包括存量貸款置換；二是所購住房建築面積不超過120平方公尺；三是所購住房價格不超過人民幣150萬元。

根據通知，可享受貼息的貸款規模最高可達人民幣100萬元，財政部門給予年化1個百分點的貼息，貼息期限最長五年。

按目前大陸首套住房商業性個人住房貸款利率水準，相當於優惠了利率的三分之一，貼息期限最長五年。例如，對於一筆長期限的人民幣100萬元商業性個人住房貸款，考慮到大多數房貸按月付息和還款，貸款餘額逐月減少，貼息政策最多可幫助借款人累計減少付息近人民幣五萬元（約新台幣24萬元）。

該政策針對性強，21世紀經濟報導指出，粵開證券首席經濟學家羅志恆分析，主要目標是降低新市民等中低收入群體的房貸負擔，使購房居民騰出的資金可以用於新的消費，對穩消費也有積極意義。

國海證券首席經濟學家夏磊指出，這是中央財政首次拿出真金白銀支持購房需求，有巨大信號意義，此前穩房市政策，主要集中在供給端，比如保交樓、收儲存量房轉為保障房；這次貼息，將直接減少房貸壓力、提高資產回報率，提升房產吸引力，有助於穩定房地產市場。

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