陸推出補貼房貸利息政策 10/1起實施

中國再推出穩定房市措施，10月1日起將實施居民購房貸款貼息政策，這是中央財政首次對商業性個人住房貸款進行貼息。專家表示，該政策聚焦為新市民、新就業大學生、城鎮工薪家庭等降低房貸負擔。

新華社報導，中國財政部、中國人民銀行、金融監管總局29日聯合對外發布通知，自10月1日起，實施居民購房貸款貼息政策，政策實施期暫定1年。

「通知」明定，對同時符合以下條件的居民家庭給予貼息支持：一是使用新發放的商業性個人住房貸款購買首套住房，不包括存量（現有）貸款置換；二是所購住房建築面積不超過120平方公尺（36.3坪）﹔三是所購住房價格不超過人民幣150萬元（約新台幣705萬元）。

根據「通知」，可享受貼息的貸款規模最高可達100萬元，財政部門給予年化1個百分點的貼息，貼息期限最長5年。

報導引述業內人士測算，財政部門給予年化1個百分點的貼息，按照目前首套住房商業性個人住房貸款利率水準，相當於利率優惠約1/3。對於一筆長期限的100萬元商業性個人住房貸款，考慮到大多數房貸按月付息和還款，貸款餘額逐月減少，貼息政策最多可幫助借款人累計減少付息近5萬元。

粵開證券首席經濟學家羅志恆表示，從住房面積和價格等條件來看，此次政策的目標群體是新市民、新就業大學畢業生、城鎮工薪家庭等剛需購房者，降低其房貸負擔。