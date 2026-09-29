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台商昀光科技：12月完成下一代AI眼鏡樣品
台灣潘氏集團昀光科技董事長潘仲光今天在上海「兩岸創新發展週」活動中表示，10年前啟動矽基OLED微顯示螢幕（MicroOLED）、也就是第三代螢幕的研發，預計12月將做出下一代AI眼鏡樣品。
Micro OLED是一種新型OLED微顯示技術，是近眼顯示領域的一種方案。
昀光科技在「兩岸創新發展週」活動會場展示產品。潘仲光接受記者訪問表示，當前人工智慧（AI）眼鏡路線是錯誤的，用LED做顯示器，因為光特別亮，而且藍光偏紫外線，非常傷眼；未來方向是類似汽車投影，無需昂貴光波導鏡片，可用低亮度、長壽命、對眼睛更好的OLED做螢幕。
潘仲光說，矽基OLED微顯示螢幕可應用於三類眼鏡，包括AI眼鏡（資訊提示）、AR眼鏡（3D效果）、VR眼鏡（沉浸式）。
潘仲光說，AI眼鏡當前只能單綠色，而昀光科技預計12月將做出下一代AI眼鏡，可以看到彩色，成本約為現在一半，而且未來VR眼鏡將如游泳鏡般小。
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