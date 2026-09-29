兩岸競爭擠壓下如何找新合作模式？ 管中閔：東協是關鍵

在兩岸合作中，台灣的優勢資本不復當年，且受到美中對抗與地緣政治影響下，兩岸企業至今演變成競爭、擠壓，如何找到合作創新模式？台大前校長、前國發會主委管中閔29日在上海出席兩岸創新發展周論壇進行主題演講表示，在AI新時代下，東協會是兩岸合作的關鍵，面對大陸AI模型與在地數據主權之間，台灣可以扮演信任中介角色。

管中閔表示，兩岸合作已經從舊模式演變至新方向：比如從實體、金融資本轉往人力資本；從製造垂直整合轉往服務的解決方案；從大眾市場轉往異質分眾市場。他認為，新時代是AI時代，且AGI即將到來，2030年會是關鍵時刻，台灣如果想在兩岸合作找到機會，就必須在AI優勢找到機會。

對台灣而言能考慮哪些方向，管中閔認為要與大陸AI結合創新，具體而言，需要結合大陸在AI優勢與政策支持，比如AI+政策，將AI融入各行各業，並轉化為實際生產力和經濟效益，像是智慧醫療、銀髮健康照護、教育文旅體驗等。

管中閔稱，新時代是從美國單極霸權到兩極或多極時代，他特別提及東協-中國自貿區將是新時代關鍵，因為東協有原料、供應鏈、市場的底氣，而東協有很多國家，文化發展差異、各地基礎建設不均，產業需要大量數位轉型，為兩岸企業創造機會。他具體建議，兩岸可以在RCEP跟東協合作，特別端側AI輕量模型與台灣硬體設備結合。

管中閔表示，兩岸在東協合作，台灣可以扮演信任中介角色：一方面，台灣是全球跨境隱私規則論壇（Global CBPR Forum）創始成員，台企可以協助在地企業隱私標章申請，執行CBPR、GDPR合規流程。換言之，台灣企業扮演信任中介，緩衝的角色；另一方面，台企能結合大陸AI模型，執行本地部署和端側處理，做到在地數據合規。

羅蘭貝格管理諮詢合夥人劉波在同一場論壇中也指出，世界進入後共識時代，供應鏈並非全面碎片化，而是尋找新平衡。他稱，雖然全球外人直接投資（FDI）數字在增長，但實際動能並未提升。

對於當前FDI特徵，劉波指出，FDI加速流向高附加值、戰略性與可持續性，結構向綠色、數字、資源安全集中，項目量減質升。此外，FDI注重韌性、安全，政策與風險環境，地緣政治、貿易摩擦，俄烏衝突、中美衝突都會影響企業思考，包括經濟周期放緩、融資成本近一步上升，高利率增加融資難度，氣候韌性成為投資評估。

其中，針對高質量FDI歸屬，劉波表示，城市產業經濟競爭從優惠型指引轉向綜合功能型指引，創新生態、全球連接、經營確定性與跨境制度改革成為高質量FDI所青睞要素。