大陸推出全國性補貼房貸利息政策 最高省近24萬元

大陸推出全國性補貼房貸利息政策。大陸財政部、人民銀行（大陸央行）、金融監管總局29日聯合對外發布通知，明確自2026年10月1日起，實施居民購房貸款貼息政策，政策實施期暫定1年。這是大陸中央財政首次對商業性個人住房貸款進行貼息。

新華社報導，此次發布的通知明確，對同時符合以下條件的居民家庭給予貼息支援：一是使用新發放的商業性個人住房貸款購買首套住房，不包括存量貸款置換；二是所購住房建築面積不超過120平方公尺；三是所購住房價格不超過人民幣150萬元。

根據通知，可享受貼息的貸款規模最高可達人民幣100萬元，財政部門給予年化1個百分點的貼息，貼息期限最長五年。

按照目前大陸首套住房商業性個人住房貸款利率水準，相當於優惠了利率的三分之一，貼息期限最長五年。例如，對於一筆長期限的人民幣100萬元商業性個人住房貸款，考慮到大多數房貸按月付息和還款，貸款餘額逐月減少，貼息政策最多可幫助借款人累計減少付息近人民幣五萬元（約新台幣24萬元）。