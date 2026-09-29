一汽與廣汽工業簽署戰略合作框架協議 南北豐田合併

大陸廣汽集團29日發文稱，中國一汽與廣汽工業，正式簽署戰略合作框架協議。同日並發布重大資產重組預案，擬通過發行股份的方式購買一汽股份持有的一汽豐田汽車50%股權。

交易完成後，廣汽集團將持有一汽豐田50%股權，一汽豐田成為廣汽集團的重大共同控制實體，豐田汽車繼續持有其餘50%股權，一汽股份將不再持有一汽豐田任何股權。此舉相當於，廣汽、一汽豐田同時併入廣汽集團旗下，南北豐田合併。

與此同時，一汽股份將成為廣汽集團第二大且具有戰略影響力的股東。

21世紀經濟報導，一汽成為廣汽第二大戰略股東之後，雙方優勢資源形成互補：一汽紮根東北，廣汽深耕華南，多年來在產能布局與市場通路上「錯位競爭」，為整合提供先天基礎。

一汽在北方累積的經銷據點，與廣汽在華南通路資源可以交叉借力，雙方新能源子品牌向對方優勢區域下沉的成本將降低。如果透過技術共享、供應鏈融合、通路和物流共享、優勢市場互補等方式，將快速實現規模化的成本管控，大幅提升雙方市場風險抵禦能力與核心競爭力。

快科技報導，此次雙方的合作是汽車行業貫徹落實「智慧網聯新能源汽車產業發展『十五五』規劃」部署、以市場化法治化方式推動企業戰略性重組合作、深化跨區域資源整合、優化產業結構的重要實踐，對推動產業提質增效，加快建設汽車強國具有標誌性意義。

「智慧網聯新能源汽車產業發展『十五五』規劃」明確提出，加大汽車企業依法兼併重組和跨區域整合力度，加強產能預警調控，推動落後低效產能有序退出，培育形成若干家進入全球銷量前十的整車企業。

業內專家多次呼籲骨幹企業開放共享研發平台與供應鏈資源，以實現優勢互補、資源高效配置，透過強強聯合加快提升產業集中度，這已成為行業的共同心聲。

同花順財經報導，中國汽車工業協會發布「一汽與廣汽開展戰略合作，為產業高品質發展提供合作新範本」文章，呼籲有關方面在產能置換、稅收分享、資產處置、人員安置等方面完善配套政策，為市場化整合掃清障礙。

中國一汽與零跑汽車、北汽集團與長安汽車集團等已先後以股權或技術為紐帶展開資源分享，此次中國一汽和廣汽工業的戰略合作是這一趨勢的延續。