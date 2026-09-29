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東山精密擬最快下月香港上市 最多籌資955億元

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
東山精密擬最快下月香港上市，最多籌資955億元。東山精密官網
東山精密擬最快下月香港上市，最多籌資955億元。東山精密官網

大陸印刷電路板PCB）製造商東山精密發布公告稱，近日收到大陸證監會出具的境外發行上市備案通知書，擬發行不超過 2.34 億股境外上市普通股，並在香港聯合交易所主板掛牌上市。

預計擬融資20億至30億美元（新台幣637億元到955億元）。

彭博報導，知情人士透露，東山精密擬最早下月在香港上市。相關討論仍在進行中，包括股票發行規模和時間在內的細節可能仍會有變。該公司已在深圳上市，截至29日收盤，市值約人民幣3136億元。

東山精密業務覆蓋電子電路、精密元件、光電顯示模組等領域，產品應用於消費電子、新能源汽車、通信設備等市場。2026 年以來，東山精密的業務重心也在進一步向 AI 算力相關產業鏈延伸。

今年上半年，東山精密營收人民幣277億元，年增63%；淨利潤人民幣29億元，年增290%。其中，電子電路業務收入人民幣125億元，年增13%；精密組件業務收入人民幣65億元，年增178%；光模組業務收入人民幣53億元；光電顯示模組業務收入人民幣27億元，年增10%。

光通信業務成為公司今年重點發展的業務之一。東山精密在上半年財報中表示，公司圍繞光模組（含光晶片）+AI PCB 構建產品矩陣，並推進相關產能擴充。目前各類擴產專案按計劃推進，產能爬坡進展順利。

其中，光通信板塊方面，旗下索爾思光電持續推進高速光模組及光晶片產品的技術反覆運算、客戶認證和批量交付；AI PCB 業務則依託 Multek 的技術基礎，開發適配 AI 伺服器產品升級的 PCB 產品。

在產品進展方面，8 月東山精密回應投資者表示，公司目前並行推進矽光方案與自研 EML 兩條光模組技術路線，1.6T 光模組產品已經向客戶供貨。

此外，今年東山精密還持續推進光晶片和光模組產能建設。公司 7 月在投資者交流中表示，光晶片及光模組擴產專案正在有序推進，並將結合客戶訂單需求安排產品交付；光晶片方面，公司具備完整的光晶片全流程 IDM 體系。

香港 印刷電路板 PCB

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