中美貿易休兵成階段性模式 專家：非敏感訂單恐流回大陸

川習二會後，中美貿易休兵延長至明年1月10日，雙方並就各自約300億美元產品降稅取得共識。中經院台灣東南亞研究中心主任徐遵慈29日表示，階段性貿易休兵已成為中美處理經貿摩擦的模式，明年1月後雙方仍可能以2、3個月為單位延長；玩具、小家電等非敏感性產品因大陸仍是重要供應來源，遭美方進一步限制的空間有限。

政大國關中心29日舉辦「川習二會後的美中台關係座談會」。徐遵慈表示，此次中美會面最明確的貿易成果，是雙方各自針對約300億美元產品提出降稅安排，以及大陸持續採購美國農產品、能源等。

她指出，雙方公布內容仍有差異，陸方提及約90%相關產品將降至世界貿易組織（WTO）最惠國待遇（MFN）稅率，但美國貿易代表署（USTR）公布內容未明確提及MFN，也尚難確認是否涉及2018年以來對大陸商品課徵的301關稅。

她提到，中方清單雖項目較少，但包括玩具、小家電等美國進口金額較大的產品。徐遵慈認為，大陸在不少非敏感性產品上仍具有高供應比重，加上美國面臨通膨及消費成本壓力，若降稅落實，大陸與其他國家的關稅差距縮小，部分美國訂單可能重新流回大陸，對這類產品再採取大幅貿易限制的空間相對有限。

不過，她強調，貿易休兵不代表美中貿易摩擦停止。美方仍有301、232條款及反傾銷等工具，先前針對產能過剩的調查也處於暫緩狀態，未來仍可能重新啟動。從過去多次延長情況來看，數個月一次的階段性休兵已逐漸成為中美處理關稅問題的模式，明年1月後仍可能以2、3個月為單位延長。

至於稀土等關鍵礦物，徐遵慈表示，大陸目前並非完全切斷供應，而是採取許可及個案審查方式，美國仍有數年時間可以去尋找替代來源，或逐步完備自身稀土或相關關鍵礦物的取得能力；但美國雖已與日本、馬來西亞、菲律賓等國推動關鍵礦物合作，從礦源開發到形成穩定供應鏈仍需要時間。

對台灣而言，徐遵慈認為，大陸輸美產品與台灣輸美產品不同，此次降稅安排直接影響有限；但台商若在大陸、越南等地布局，當大陸與其他國家的關稅差距縮小後，可能影響產品出口美國的競爭條件。她另指出，近年大陸對美出口及貿易順差下降，台灣及越南對美出口與順差則增加，若台灣對美出口持續高速成長，也需留意美方對相關貿易數據的關注。