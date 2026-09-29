APEC工商領導人峰會11月深圳舉行 美企報名積極

大陸貿促會發言人王文帥29日發布，今年11月17日至18日，貿促會將在深圳舉辦APEC工商領導人峰會。會議規模約1,000人。本屆工商峰會受到各方廣泛關注，中外企業報名踴躍，外方企業參會熱情持續攀升，其中美國企業報名尤為積極，美國是目前報名企業數量最多的經濟體。

21世紀經濟報導，王文帥指出，本屆0工商峰會以「共促繁榮，共贏未來」為主題，將邀請APEC經濟體政商界代表，圍繞亞太自貿區建設、互聯互通、人工智慧、數字經濟、粵港澳大灣區建設、可持續發展等議題深入交流、建言獻策，為亞太經濟增長注入新動能。

王文帥表示，包括亞馬遜、沃爾瑪、蘋果、谷歌、埃克森美孚、微軟等眾多美國世界500強及知名企業均已提交參會申請，涵蓋半導體、人工智慧、生物製藥、能源、金融、交通、物流、化工、航空、航太、製造、消費、零售等多個產業領域，匯聚全球科技巨頭、實體產業龍頭及頭部金融專業服務機構，充分體現美國工商界對參與亞太工商合作的高度重視，也反映當前中美產業鏈供應鏈緊密的合作關係。

11月14日至16日，貿促會還將在深圳舉辦APEC工商諮詢理事會（ABAC）第四次會議。各經濟體ABAC代表將圍繞「開放、互通、協同」年度主題繼續深入探討，總結全年工作，推動ABAC中國年圓滿收官。

王文帥表示，今年以來，大陸工商界與亞太各經濟體工商界一道，透過APEC工商諮詢理事會（ABAC）等管道持續凝聚共識、彙聚合力，就區域經濟一體化、可持續發展、數字創新和互聯互通等重點議題開展深入研討磋商，達成14份核心成果文件，為11月領導人會議積累了高品質工商界成果。