AI浪潮推動兩岸科技產業變局 台商：兩岸競爭大於合作

中美競爭加上AI浪潮助推，兩岸科技產業供應鏈迎來變局，威盛集團副總裁、中國區行政長徐濤29日於上海舉行的兩岸創新發展周「兩岸數智科技研討會」上直言，全球化分工時代已過去，現進入供應鏈打群架的陣營對抗型態，過去兩岸合作大於競爭，現在天秤已經開始傾斜，兩岸競爭大於合作。

徐濤說，全球化分工體系遭遇到地緣政治的深刻打動，產業競爭從效率和成本導向轉向安全優先的這個情況和供應鏈已經成為大國戰略博弈的核心戰場。現在進入供應鏈陣營對抗時期，全球產業鏈被切割為紅色與非紅這兩大類供應鏈。

在紅色供應鏈上，徐濤指出，包括美國、日本、韓國、台灣、越南、菲律賓等，成為陣營的重要成員。在紅色供應鏈上則以大陸本土企業為主，包括寧德時代、大疆、中芯國際、長鑫存儲與華為等龍頭企業。且每個陣營都站著超大企業，都在跑馬圈地，像一場豪賭，牌桌上玩家都輸不起，帶來潛在泡沫危機。

徐濤進一步稱，台灣頭部科技企業成為美方陣營關鍵，現在高端科技領域，兩岸競爭大於合作，中低端呈現競合格局，其中半導體、先進製造尤為激烈。而台商群體在其中出現分化，他歸納成三類：

一是深度綁度美方陣營（全面融入非紅供應鏈）與美方陣營技術綁定；

二是深耕大陸市場，在大陸有生產、消費市場，依託大陸完整工業體系、內需跟產業鏈集群優勢，實現本土化扎根發展；

三是兩頭嵌入，不願意放棄大陸市場，又想維持與美國業務，搭建商業防火牆，將中美業務分割運營，體系相對獨立，謀求雙向發展。這三種狀態長期來看，如何發展，現在很難預測。

徐濤說，儘管兩岸競爭大於合作，但兩岸在科技人才有合作機會，但台灣政府可能未來設置各種障礙，能否突破不取決企業主觀意願，取決兩岸關係演變。

徐濤預測，未來台灣方面可能在兩岸還會設置限制，比如技術、資本流限制（台商資金可能被台灣要求回流）、人才流限制（科技、管理人才面臨交流限制）、倉儲流限制（現在從半導體領域向外擴散，蔓延到倉儲跟物流），這會加大兩岸產業競爭。他也強調，未來走向取決兩岸地緣政治演變，非單方面主觀意願。

至於未來怎麼辦，「認清現實、保持定力，做好自己的事」，徐濤說，未來走向不確定，保持開放樂觀但不天真，企業能做的就是認清現實、打磨技術。