上海臨港新片區推「來數加工」 招手台企共享機遇

人工智慧時代下，傳統加工貿易形式也正在轉變，作為上海重要自貿試驗區的上海臨港新片區依託龐大的算力資源與開放制度，正推動「來數加工」，同時招手台企利用新時代紅利參與其中。

中國（上海）⾃由貿易區臨港新⽚區管委會數據處副處⻓陳黃超29日在兩岸創新發展周「兩岸數智科技研討會」期間受訪表示，「來數加工」的業務，就是一種「兩頭在外」的數據，從境外到加工區裡面進行加工標註、處理。完了以後再以一種數位產品形式發行，並面向海外做銷售。在當下這種人工智慧的時代的背景下，其實這個「數」更多更像是叫做「語料」。

陳黃超稱，臨港新片區目前打造「國際數據中心」，類似於海外網絡環境，目前有四條國際專線分別連到香港地區、日本、新加坡與倫敦。在這個環境裡面，企業能夠直連到海外，無論是台資企業、大陸企業，還是任何地區或國家的企業，都能在這裡面開展國際業務。

陳黃超進一步指，海外數據在本區域能通過國際規則、技術上的對接，在形成共識以後，在臨港新片區進行更好合作互補，最後形成更好的AI產品來服務全球。在安全保障上，有非常嚴密的監管體系，做好安全保障，確保原始數據不洩漏並保存於本地。

對於部分台資等境外企業擔憂「保存本地」問題，陳黃超稱，臨港新片更支持企業與企業之間，協會與協會之間在數據安全規則下，對於數據安全進行共識與約定。如果當地的對象國或區域，他對數原始數據要求是不出境，那麼他就保留在這個當地。

「當然在這個過程中也會有一些模糊地帶，」陳黃超說，在這過程中，臨港新片區則承擔使命，可能會叫做分行業、分場景、分國別，然後針對某些特定場景下的特定區域，看看能不能在某些層面上讓大家能夠達成一定共識，來加強過去數據的這種不必要的一些阻礙。

上海臨港新片區3月與海峽經濟科技中心合作創立兩岸數智融合中心，該中心工作分兩階段：第一階段是成立上海臨港國際數據產業言研究院作為窗口，第二階段在條件成熟後，預計組建市場化的公司。主要針對集成電路、AI晶片設計與AI垂類應用進行產業對接。

據悉，臨港新片區有算力優勢，整個臨港的有八個算力中心，且都是智算中心。目前算力規模截至上半年統計，已超過了100億FLOPS，約佔到整個上海的一半以上。