陸「十五五」規劃 全固態電池2030年初步實現規模化應用

大陸工信部等7部門聯合印發「新型電池產業發展『十五五』規劃」，明確提出，到2030年全固態電池初步實現規模化應用，長壽命鋰電池循環壽命達到1.5萬次，龍頭企業產品缺陷率降至PPB級別，即每十億個產品中僅有個位數不良品。

PPB級別，Parts Per Billion的縮寫，譯為十億分之一，是衡量極低故障率的高精度計量單位。

經濟觀察報報導，規劃將新型電池產業定位為構建新型能源體系、培育新質生產力的重要支撐。中國電子信息產業發展研究院黨委書記劉文強在解讀中指出，先前新型電池多被視為零部件，此次規劃將定位升級為多領域電動化和新型能源體系的底層基礎。

劉文強認為，這一定位調整代表新型電池不僅服務於新能源汽車，還將成為新型儲能、低空經濟、智慧型機器人等新興支柱產業的共性技術底座。

在技術路線上，規劃提出構建以鋰電池為主，鈉電池、液流電池等協同發展的產品供給體系，並明確加快突破全固態電池產業化技術。

這一路線圖與當前的產業進展形成呼應。據行業機構EVTank預測，全固態電池於2027年進入小規模量產階段，2030年全球出貨量將達到614.1GWh。

鈉電池方面，寧德時代已於今年發佈輕商領域首款量產鈉離子電池，並計畫年內實現GWh級儲能系統交付。

車百會理事長張永偉判斷，全固態電池將在2030年前後初步具備規模化應用條件，電芯能量密度將進一步提升至400Wh/kg至500Wh/kg。

規劃的公布建立在大陸強大的產業基礎之上。「十四五」期間，大陸新型電池產業總產值突破人民幣兆元大關，量產電池單體能量密度超過300Wh/kg，循環壽命最高超過1.2萬次，已建成涵蓋材料、電池單體、系統集成、回收利用的完備產業體系。

據南韓研究機構SNE Research數據，2026年上半年全球動力電池裝車總量達608.5GWh，7家大陸企業合計市占達72.4%，與上年相比提升1.5個百分點，創同期歷史新高。

儲能電池領域優勢更為突出，大陸電池企業包攬全球儲能電池出貨量前十名，合計佔據89%的市占，其中寧德時代以125GWh出貨量居全球首位。

但規模領先並不等於產業長期領先。劉文強指出，隨著產業逐步進入全球前沿，可供參照的技術路線越來越少。與此同時，行業競爭秩序問題日益凸顯。近年來儲能電池領域同質化低價競爭加劇，部分投標價長期低於行業平均生產成本，形成「低價傾銷—利潤下滑—品質縮水」的循環。

今年4月，工信部等4部門已聯合部署規範動力及儲能電池產業競爭秩序工作，明確推進產能預警調控、規範價格競爭等舉措。此次規劃進一步將「優化市場環境」納入組織實施保障，提出引導各地發揮比較優勢，實現差異化發展，避免產業大起大落。