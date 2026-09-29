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中國國常會：研究穩定房地產市場政策

中央社／ 北京29日電

中國國務院常務會議28日表示，要加大宏觀政策逆週期調節力度，研究頒布穩定房地產市場、促進就業增收、儲備提振內需等政策措施。

據新華社報導，中國國務院總理李強28日主持召開國務院常務會議，研究宏觀政策發力提效、促進有效投資有關工作，聽取新污染物治理進展情況彙報，審議通過「事業單位登記管理條例（草案）」。

會議提到，針對當前經濟運行中出現的問題，要加大宏觀政策逆週期調節力度，努力完成全年經濟社會發展目標任務。要推出一批務實管用的增量政策，提升財政支出安排，用好地方政府債務結存限額，綜合運用並適時調整貨幣政策工具，增加科技創新和技術改造、支農支小等再貸款額度，研究頒布穩定房地產市場、促進就業增收等政策措施。

會議並提及，要上下協同合力穩投資，高質量做好項目準備，激發民間投資活力，加強投資項目要素保障，提高投資審批效率。要繼續研究儲備提振內需的政策舉措，謀劃更多帶動性強的工作抓手，完善相關配套措施，鼓勵有條件的地方先行先試。

中國房地產市場持續低迷。中指研究院數據顯示，今年8月百城二手住宅平均房價月減0.45%，一、二線城市跌幅擴大。在市場展望方面，中指研究院指出，傳統銷售旺季「金九銀十」臨近，房企推案預計將保持一定規模，但民眾購屋意願與能力修復仍需時間，短期新房銷售或延續築底回穩態勢。

房地產 國務院 李強

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