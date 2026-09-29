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上海房市再現「千人搖」 多個新建案開盤即完售

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海樓市重現新樓「千人搖」，中秋小長假後的首個工作日，位於青浦徐泾的某網紅樓盤迎來第二批次選房，281套房源吸引超過千組客戶參與認購，項目開盤當天再次實現「日光」。新華社
上海樓市重現新樓「千人搖」，中秋小長假後的首個工作日，位於青浦徐泾的某網紅樓盤迎來第二批次選房，281套房源吸引超過千組客戶參與認購，項目開盤當天再次實現「日光」。新華社

上海樓市重現新樓「千人搖」，中秋小長假後的首個工作日，位於青浦徐泾的某網紅樓盤迎來第二批次選房，281套房源吸引超過千組客戶參與認購，項目開盤當天再次實現「日光」。

澎湃新聞報導，該項目第二批次推出281套房源，涵蓋建面約106平方公尺到119平方公尺三房、136平方公尺到181平方公尺四房，均價每平方公尺人民幣6萬2,814元。

根據項目公開信息，本次合計1,364組意向客戶簽訂了項目購房意向書，經政府相關部門審核，525組認購客戶符合上海限購政策且得分達到入圍分數線（68.19分）。

公開信息顯示，該樓盤第一批次吸引了946組客戶參與認購，認購率達415%，也成為大虹橋近三年來首個觸發積分制的住宅項目，開盤當天228套房源全部售罄。

值得一提的是，徐泾這一新盤的熱銷並非個例。近期上海多個新盤接連上演日光行情。9月25日，嘉定象嶼金茂滿嘉第二批次135套房源全部售罄；9月26日，森蘭越秀天屿147套房源開盤即清。

新房熱度走高的同時，中古屋市場同步回暖。上海鏈家監測數據顯示，9月1日至9月27日，上海鏈家中古屋帶看量環比8月前27天上漲5.5%，客戶諮詢量上漲3.5%。

據安居客上海統計，截至9月27日，9月上海中古屋（含商業）累計成交已超過2萬套，達2萬721套，年增12%。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，中秋周上海新房成交保持穩步上行，外環外剛改、中端改善產品成市場主力，去化（即銷售）熱度持續走高。樓市供應也迎來大幅補量，剛需改善房源選擇大幅增多。

上海中原地產數據顯示，9月21日到9月27日，上海新建商品住宅成交面積8.91萬平方公尺，月增3.13%。中端改善房源成交活躍度繼續提升。盧文曦分析，隨著新房集中入市，外環外網紅剛改盤去化表現亮眼，中端改善需求持續釋放，這一市場趨勢將延續。

放眼全大陸，中指研究院數據顯示，9月1日到27日，重點30城新建商品住宅成交面積年減5.5%，一線城市按年增長9%；北京、上海在8月需求端政策優化帶動下，成交分別年增18%和16%。重點20城中古屋住宅成交10.4萬套，年增4.2%，上海中古屋成交量已連續7個月年增長。

中指研究院指數研究部總經理曹晶晶認為，當前核心城市成交改善更多受到此前需求端政策和「金九」傳統銷售旺季的帶動，多數城市新房市場仍處於築底階段，市場修復主要集中在核心城市的優質板塊和項目。

價格方面，部分城市新房項目近期出現價格調整，但主要表現為收回優惠、調整不同樓棟之間的價格差異，真正直接上調銷售價格的項目仍較少。

當前市場尚未形成普遍性的漲價趨勢，項目價格調整更多是企業根據銷售情況、產品差異和市場預期作出的局部策略變化

上海 房市 新建案

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