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總投資1640億元！長鑫科技加碼研發強化核心競爭力

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上市不足兩個月，A股當前總市值排名第一的長鑫科技，擬進一步動用超募資金擴大研發及後到測試投入，項目總投資達到人民幣349億元。路透
上市不足兩個月，A股當前總市值排名第一的長鑫科技，擬進一步動用超募資金擴大研發及後到測試投入，項目總投資達到人民幣349億元。路透

上市不足兩個月，A股當前總市值排名第一的長鑫科技，擬進一步動用超募資金擴大研發及後到測試投入，項目總投資達到人民幣349億元（新台幣1,640億元）。

分析認為，這兩大合計人民幣349億元的專案，將從技術壁壘、產能效率、產業鏈格局三個角度，全面強化長鑫科技的核心競爭力。其中對長鑫科技自身的直接影響是技術代差快速收窄、徹底打通IDM全鏈條堵點、資金使用效率大幅優化。

公告稱，擬使用超募資金人民幣130億元投資新建技術研發項目，擬通過增資和借款方式向全資子公司長鑫存儲產品（合肥）有限公司提供超募資金人民幣50億元，由投資新建記憶體晶圓後道測試基地二期專案，計畫建設一座測試工廠，為DRAM存儲晶片提供測試以及模組組裝。上述項目投資總額分別為人民幣241億元和人民幣108億元。

公告顯示，技術研發專案總投資人民幣241億元，擬投入超募資金人民幣130億元，建設期30個月。項目依託公司現有產業化基礎與技術積累實施，作為研發項目不單獨測算投資回報，效益通過技術賦能主營產品、帶動業務增長體現。項目落地將推動技術創新與成果轉化，持續增強研發實力，鞏固市場地位，提升核心競爭力。

長鑫存儲產品（合肥）記憶體晶圓後道測試基地二期專案總投資人民幣108億元，擬以增資、借款方式投入超募資金人民幣50億元，建設期37個月。專案收益指標合理，經濟效益良好，可補齊後道測試產能缺口、保障供應鏈安全，降低測試成本，完善IDM全產業鏈布局，提升運營水準與綜合競爭力。

長鑫科技表示，面對如此複雜的產業格局和技術路徑，公司必須依託持續的研發投入，驅動工藝技術的代際演進，確保新產品在存儲密度、功耗控制及讀寫性能上不斷實現質的飛躍。

這不僅是滿足市場需求的關鍵，更是構築企業深厚護城河、提升抗風險能力的必由之路。因此擬通過實施超募項目，開展技術研發工作，在保持公司技術領先性的同時，也有利於公司更快地推出滿足市場需求、性能更好、競爭力更強的產品，以增強公司的核心競爭力及抗風險能力。

此外，測試是DRAM生產中不可或缺的關鍵環節，通過自建記憶體晶圓後道測試和模組項目，能夠更靈活協調測試產能利用，降低公司DRAM晶片測試成本，提升公司運營效率和測試技術，有利於公司進一步完善IDM模式、增強公司的整體競爭力。

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