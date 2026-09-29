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希音上市後首份財報 Q2獲利暴跌67%

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
希音上市後首份財報，第二季獲利暴跌67%。路透
希音上市後首份財報，第二季獲利暴跌67%。路透

大陸快時尚電商平台希音公布上市後首份財報，第二季調整後淨利僅2.28億美元，年減67%，淨利率由去年同期6.2%降至2.1%，主要受到中東衝突推升航空燃油及貨運成本影響，獲利承壓。

財報公布後，希音29日在香港早盤走低，截至中午收盤，股價來到31.44港元，大跌10.88%。

路透報導，希音第二季歐洲營收年減13.9%，至37.7億美元，美國營收亦減少6%，至25億美元；拉丁美洲成長才使整體營收維持微增。中東衝突推高航空燃油及運費，履約成本增加18.1%，進一步侵蝕利潤。

歐盟自7月起對低價電商包裹收取費用，希音在措施實施前已調高歐洲售價並減少線上廣告。傑富瑞分析師指出，第二季獲利低於招股書所隱含區間的下緣；公司則計劃增加歐洲庫存，並拓展價格較高的服飾品牌，以改善獲利。

成本方面，希音第二季履約成本大增18.1%，傑富瑞分析師指出，增幅遠高於預期，而且是在歐盟費用正式實施前，值得關注。

面對獲利壓力，希音董事長許仰天表示，預計2026年下半年外部環境仍將充滿不確定性，關稅逆風和物流成本波動可能持續。儘管如此，第四季涵蓋雙十一大促、黑色星期五、網路星期一和耶誕節季，仍是最重要的促銷窗口，預計將帶動訂單量大幅提升。

許仰天還表示，公司將增加歐洲市場庫存，並計畫拓展較高價位服飾，以提升獲利能力，同時透過收購等方式擴大品牌組合。

財報 中東 歐盟

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