緊縮海外證券投資 在港陸資券商清理大陸投資人帳戶

中國大陸持續緊縮民眾投資海外證券，防範資金外流。據上海第一財經報導，繼富途、老虎、長橋及華盛證券等跨境券商後，部分在港陸資券商也開始清理大陸投資人帳戶。國泰君安表示，大陸投資者帳戶若在大陸登錄（登錄的IP顯示為中國境內）時，將無法投入資金和買入證券，只能出金賣出。

若相關帳戶登錄IP顯示為大陸境外時，帳戶出入金及交易功能則不受影響。如客戶取得新身分，需更新對應的新證件信息，屆時客戶作為海外證件持有者將不受該規則限制。

報導稱，這是截至目前啟動大陸業務清理的少數未被中國監管單位「點名」的龍頭陸資券商。富途、老虎、長橋今年5月時被大陸證監會「點名」後，已於6月12日起調整大陸境內服務，至於未被點名的華盛證券，也自6月15日起對存量投資者帳戶在大陸境內的服務進行了相應調整。

根據大陸證監會等八部門聯合發布的「綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案」，境內存量非法業務設置了2年集中整治期。集中整治期內，禁止境外機構為存量投資者在境內非法提供買入交易、轉入資金等服務，只允許單向賣出交易並轉出資金。

集中整治期滿後，境外機構全面關停中國境內網站、交易軟體及配套服務，禁止為存量投資者在境內非法提供交易等服務。

國泰君安國際通知於9月14日發出，且已向受影響的客戶發出電子郵件通知。另據客服介紹，應監管要求，自10月10日起，客戶出入金（提款）也將面臨新的銀行卡帳號登記（綁定）要求，目的是進一步保障客戶資金安全。該新規針對的是所有帳戶，與前述針對境內投資者的服務調整規則無直接關聯。

一般認為，中國政府這些新措施是為防範資本外逃與加強外匯管制。中國大陸對個人換匯與資本外流有嚴格的額度與用途限制，過去許多中國投資者透過跨境券商將資金轉移至境外投資港股或美股，這在實質上繞過了官方的外匯管控。