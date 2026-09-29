iPhone 18 Pro 系列新機三個因素 擺脫看衰魔咒

iPhone 18 Pro系列新機大陸開賣首周擺脫先前遭看衰魔咒，業界認為有三個因素，首先是新機讓消費者有明顯的換機體驗；第二是新機漲價人民幣1,000元，比其他智慧手機品牌漲幅小；三是iPhone 18 Pro系列是高階手機，通膨對高端族群影響相對較小。

iPhone 18 Pro系列外觀設計雖與iPhone 17 Pro系列幾乎相同，但從中央處理器效能、電池續航力、充電速度、散熱設計、相機功能到新作業系統iOS 27，內部規格全面翻新。整體來說，是沒有明顯缺點的「平衡型旗艦機」，讓持續使用iPhone 15 Pro或iPhone 14 Pro等舊機型的果粉，能明確感受到換機帶來的體驗提升。

以漲價幅度來看，大陸市場銷售主力的256GB與512GB機型僅調漲人民幣1,000元（約新台幣4,700元），而購買者較少的1TB與2TB頂規機型，則分別大幅調升人民幣2,500元與3,500元（約新台幣1.2萬元與1.7萬元）。因此，一般消費者實際購買的機型，其負擔的漲價幅度，比其他品牌產品還要少。

第三，蘋果是高階智慧手機品牌，最新調查顯示，大陸人民幣6,000元以上的高階智慧手機市場中，iPhone市占率超過60%。高價位帶的購買者對價格敏感度相對較低，因此，智慧手機漲價對購買行為影響有限。