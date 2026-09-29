陸最北高鐵通車 哈爾濱到伊春約2小時

中國大陸最北高鐵哈爾濱至伊春高速鐵路（哈伊高鐵）昨日正式通車營運，哈爾濱至伊春間鐵路運行時間由原本約七小時，縮短至最快一小時四十六分。至此，黑龍江省十個地級市均已實現高鐵通達。

中新網報導，哈伊高鐵是大陸「八縱八橫」高速鐵路網京哈—京港澳通道的重要延伸，也是大陸首條穿越高寒島狀凍土區的高速鐵路，全長三一八公里，設計時速二五○公里，共設哈爾濱、哈爾濱北、呼蘭北、興隆鎮西、綏化南、慶安南、鐵力、日月峽、伊春西九座車站。

哈伊高鐵全線位於高緯度嚴寒地區，冬季極端低溫可達攝氏零下四十度，且沿線穿越林區，有效施工期短。建設單位並攻克島狀凍土高鐵路基建造、高寒地區路基防凍脹、橋梁高寒施工混凝土防凍脹等技術難題。

通車後，哈爾濱至綏化間最快四十二分鐘可達，哈爾濱至伊春則最快一小時四十六分，將小興安嶺腹地核心生態景區接入高鐵網。

隨著哈伊高鐵通車，黑龍江省已形成以哈爾濱為核心，串聯哈大齊、哈綏伊，以及哈佳、哈牡、牡佳等線路的高鐵網路，並透過哈大高鐵進一步接入大陸全國高鐵網。