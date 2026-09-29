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大陸追稅億萬富豪 力道加大

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸加大對富豪及大型企業追稅，國家稅務總局成立專責小組追蹤億萬富翁財產及稅務，部分甚至「一對一」盯人。美聯社
大陸加大對富豪及大型企業追稅，國家稅務總局成立專責小組追蹤億萬富翁財產及稅務，部分甚至「一對一」盯人。美聯社

大陸加大對富豪及大型企業追稅，國家稅務總局成立專責小組追蹤億萬富翁財產及稅務，部分甚至「一對一」盯人。彭博引述知情人士指，此舉是為應對部分富豪聘用大批律師、稅務顧問等降稅做法；部分富豪開始出售股票，甚至急辦外國護照因應。

彭博報導，知情人士指出，相關工作小組由大陸地方官員、稅務稽查專家及監管人員組成，部分小組甚至只負責追蹤一名億萬富翁的財產及稅務狀況。報導稱，大陸超級富豪往往聘請律師、稅務顧問及諮詢機構，以降低稅務負擔，促使稅務部門增加專業力量進行追查。

大陸稅務部門近期調整離岸信託相關規則，並對企業展開稅款追繳，部分富豪被要求在10月底前結清涉及海外信託的稅項，否則可能面臨額外費用。

報導稱，一些大陸公民正加快申請外國護照，擔心當局未來對移居海外人士徵收「退出稅」；另有人出售股票，或在海外借款，以籌措稅務支出。

其中，海底撈聯合創辦人舒萍的資產安排備受關注。知情人士稱，舒萍透過家族信託出售價值約3.5億美元的公司股份，家族此前收到一筆意料之外的稅單。據了解，舒萍9月透過家族信託出售2.59億股海底撈股份，套現最多約港幣27.71億元；海底撈當時稱，交易是基於股東自身資金需求及財務安排，屬股東個人事項。

部分富豪正與稅務官員協商，亦有人考慮就稅額提出法律訴訟，或利用各城市間的競爭關係施壓。知情人士稱，廣州一家公司的控股股東原先收到人民幣1億元稅單，該名富豪表示有意遷往上海後，稅額大降95%至人民幣500萬元。

此外，知情人士透露，有富豪考慮將資金存入較小型的銀行，最好是大陸官員未曾聽聞過的銀行。有家族認為，摩根大通及瑞銀等銀行知名度太高，容易受關注。

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