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中韓HBM技術差 距縮至兩年

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中韓在高頻寬記憶體（HBM）的技術差距，最快已縮短至僅約兩年。 路透
中韓在高頻寬記憶體（HBM）的技術差距，最快已縮短至僅約兩年。 路透

中韓在高頻寬記憶體（HBM）的技術差距，最快已縮短至僅約兩年。南韓專家警告，大陸雖尚未具備穩定量產HBM的能力，但正憑藉既有DRAM生產經驗加速追趕，HBM技術差距恐進一步收窄，南韓已難言高枕無憂。

南韓金融新聞近日報導指出，南韓半導體業界對大陸在HBM領域的追趕速度愈發警惕。高麗大學電氣電子工學部教授申昌煥認為，中韓HBM技術差距已縮小至兩年左右，原因是HBM世代更替周期比DRAM快，大陸也已著手開發記憶體堆疊封裝技術。

嘉泉大學半導體學院特聘教授金容錫與漢陽大學全球文化通商學部教授白瑞仁判斷，雙方差距約三年。白瑞仁表示，若大陸以不計成本的姿態進攻，差距還可能再縮短一年。

TechInsights高級副總裁崔正東評估，僅從產品世代看，中韓相差一至二代；若納入量產良率、堆疊與熱管理、客戶聯合設計及AI加速器認證等因素，實際生態差距為四至五年。他預期，大陸2030年前後達到南韓當前水準，最先進HBM產品最早要2032年至2034年才能追平南韓。

成均館大學化學工程系教授權錫俊分析，若將長鑫存儲目前推進的產品，與南韓企業過去已完成開發及量產階段相比，兩者約有六年時差。

報導指，作為HBM追趕基礎的通用記憶體也值得關注。專家估算，中韓DRAM差距為兩至四年。崔正東稱，若單看單元微縮，大陸約落後兩年；算上良率、成本、長期可靠性與客戶認證，與南韓差距約三年。金容錫提醒，應關注DDR4、DDR5等通用DRAM市場。大陸若擴大產能、取得市占及利潤，就能將收益投入先進產品研發。

基於此，另有觀點認為，南韓企業通用DRAM競爭力若被削弱，長期可能動搖下代HBM投入能力。

DRAM 南韓 記憶體

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