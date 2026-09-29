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阿里、字節買輝達新晶片 有影

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者陳宥菘／綜合報導
美國科技新聞網站The Information引述知情人士報導，中國大陸政府已表示，可能允許阿里巴巴和字節跳動等企業購買輝達新推出的RTX PRO 5500圖形處理器（GPU）。路透
美國科技新聞網站The Information引述知情人士報導，中國大陸政府已表示，可能允許阿里巴巴和字節跳動等企業購買輝達新推出的RTX PRO 5500圖形處理器（GPU）。路透

美國科技新聞網站The Information引述知情人士報導，中國大陸政府已表示，可能允許阿里巴巴和字節跳動等企業購買輝達新推出的RTX PRO 5500圖形處理器（GPU）。這款GPU尚未正式推出；美國是否准許銷往中國大陸，也尚未公開說明。

報導引述知情人士表示，大陸工信部最近要求部分企業提報採購這款高階GPU的計畫，包括預計購買數量和用途，並稱工信部已告知部分公司，有意批准這些採購。

部分業內人士稱，輝達的新款晶片或可不受美國對先進晶片的出口限制。報導指，字節跳動考慮買約100萬顆，輝達預計12月底開始出貨，對大陸銷售目標約每季50萬顆。

輝達官網指出，RTX PRO 5500 Blackwell工作站版本是一款供企業使用的GPU，配備84GB GDDR7記憶體，適合在機櫃式工作站部署，可用於AI代理、模擬和繪圖等工作，並提供氣冷和液冷散熱選項。目前官網仍標示為「敬請期待」，尚未正式推出。

由於美中在國家安全和AI競爭等議題上關係緊張，輝達晶片銷往中國大陸，既面臨美國出口限制，也受到北京管制。儘管美國政府最近放寬部分輝達晶片的出口限制，但獲准銷售的產品多屬舊世代，銷售量也不大。

針對此項傳聞，路透表示目前無法核實報導真實性。輝達回應指，美企當前面臨雙重困境，一方面是美國「已過時的」出口管制措施，涵蓋近五年前發布遊戲產品，另一方面是大陸本身也對美國高科技產品進口實施限制。

目前，美方尚未公開說明RTX PRO 5500 Blackwell能否依美國出口規定銷往大陸。阿里巴巴和字節跳動未立即回應路透置評請求。

儘管上周華府川習會前，中美在第八輪經貿磋商期間進行首次AI對話，但據大陸官方發布的八點共識聲明，雙方交流著重AI相關風險和惠益，未提及晶片管制問題。

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