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i18大陸銷售報捷 首周銷量成長15%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
iPhone 18 Pro系列大陸開賣首周銷量約130萬支。業者／提供
iPhone 18 Pro系列大陸開賣首周銷量約130萬支。業者／提供

市場原唱衰蘋果iPhone 18 Pro系列新機大陸市場銷售表現，最新銷售狀況出現「逆轉勝」。大陸手機市場觀察部落客「RD觀測」指出，iPhone 18 Pro系列大陸開賣首周銷量約130萬支，較上一代iPhone 17 Pro系列去年上市首周銷量成長15%。

隨著iPhone 18 Pro系列新機大陸市場首周銷售告捷，法人看好，將助攻台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等供應鏈後市。

「RD觀測」是在大陸社群平台微博發表手機市場觀察的部落客，其最新觀測數據顯示，iPhone 18 Pro系列首周銷量達到iPhone 17全系列（含標準版）同期銷量約90%，換算下來，單是iPhone 18 Pro系列就賣出接近前一代全系列首周銷售總和。

今年大陸智慧手機市場受記憶體等元件缺貨、價格飆漲影響，各大品牌廠相繼調高新機售價，9月開賣的大陸國產旗艦機種首波銷售普遍不佳，也讓市場一度唱衰iPhone 18 Pro系列買氣。

「RD觀測」認為，即便大陸市場iPhone 18 Pro系列開賣首周狀況不錯，接下來仍要觀察將在10月16日預售、10月23日上市的蘋果首款折疊機iPhone Duo是否如預期熱賣，以及是否解決生產瓶頸。

供應鏈方面，iPhone主力代工廠鴻海8月合併營收9,218億元，為歷史次高，同期新高，月減2.61%，年增51.98%；前八月合併營收為6.51兆元，創同期新高，年增39.73%。其推動業績成長主力，仍為AI伺服器機櫃與雲端網路產品。

鴻海表示，8月營收與7月相比，「雲端網路產品類別」和「元件及其他產品類別」顯著成長，受惠AI產品拉貨動能強勁。「消費智能產品類別」表現略為衰退，主要是進入新舊產品轉換期，「電腦終端產品類別」則呈現衰退。

外界推測，鴻海以iPhone為出貨主力的「消費智能產品類別」8月還沒有大量出貨，隨著iPhone 18 Pro系列9月亮相，並在大陸市場熱賣，預期鴻海9月業績可望明顯表態。

大陸 iPhone 18 Pro iPhone

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