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陸 AI人才出境限制 擴及家屬

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導

彭博引述知情人士報導，大陸已擴大對民營企業頂尖人工智慧（AI）專業人士的海外旅行限制，將部分關鍵人員家屬納入其中，進一步收緊相關措施，防止關鍵技術知識和資訊流向美國。

知情人士表示，大陸政府近期已開始向受影響人士傳達範圍更廣的新限制，相關對象包括知名新創企業創辦人，以及AI相關領域具戰略重要性的企業負責人。部分AI和晶片企業高管的直系親屬，包括配偶和子女，即使只是短期出國，也須事先獲得北京方面批准。

報導稱，這代表大陸進一步擴大對最具影響力科技人才行動自由的限制，涉及對象包括企業家、研究人員和高階主管。新措施並非全面禁止出境，但可能進一步壓抑已面臨前所未有管制的科技業。

彭博5月曾報導，大陸自今年稍早開始限制阿里巴巴、DeepSeek等民營企業頂尖AI人才出國，反映北京在AI及晶片領域快速發展之際，希望進一步保護關鍵技術。

報導指，北京多年來已對部分關鍵人員實施出境限制，包括知名大學研究人員、核科學家及國企高管，其家屬也可能受到影響。不過，大陸政府目前正在更明確地把限制擴大至民營企業人才，因頂尖AI與科技工程師正被視為全球第二大經濟體的重要戰略資產。

大陸 彭博 晶片

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