中國基礎研究投入占比 將提高至15%以上

中國國務院國資委今天表示，「十五五」（第15個5年規劃，2026至2030年）期間要將基礎研究投入占比提高至15%以上，推動研發投入向服務產業進步的國家級重大科研任務集中。

中國國務院新聞辦公室今天舉行「開局起步十五五」系列主題新聞發布會。

每日經濟新聞報導，中國國務院國有資產監督管理委員會（國資委）科技創新局局長張劍龍表示，國資委今年首次專門編制「十五五」科技創新規劃，將推動科技創新和產業創新深度融合，作為其中的重要內容進行部署。

國資委發言人、副主任龐驍剛說，「十五五」時期，將深入踐行「新型舉國體制」，指導推動中央企業充分發揮科技創新主體作用，主動承擔國家級、標誌性的重大科技任務。

張劍龍表示，下一步要堅決完成研發經費投入年均增長率大於7%的目標，在此基礎上，力爭將基礎研究投入占比提高至15%以上。

至於進一步深化國資國企改革的重點方向，龐驍剛表示，其中之一是推進國有經濟布局優化和結構調整。將推動國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中；向關係國計民生的公共服務、應急能力、公益性領域等集中；向前瞻性戰略性新興產業集中。