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港府公布房屋政策報告 未來5年公屋供應將成25年來新高

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
港府公布長遠房屋策略周年進度報告，推算下一個十年期香港總房屋需求為41.9萬個單位，香港政府目標供應42萬個單位，其中公營房屋未來五年年供應量將是二十五年來的新高。中通社
港府公布長遠房屋策略周年進度報告，推算下一個十年期香港總房屋需求為41.9萬個單位，香港政府目標供應42萬個單位，其中公營房屋未來五年年供應量將是二十五年來的新高。中通社

繼施政報告、五年規畫之後，港府再公布《長遠房屋策略》周年進度報告，推算下一個十年期香港總房屋需求為41.9萬個單位，香港政府目標供應42萬個單位，其中公營房屋未來五年年供應量將是二十五年來的新高。

香港的《長遠房屋策略》簡稱「長策」，是香港房屋政策的核心策略文件，其主要落實形式是每年更新長遠房屋需求推算，按結果訂定逐年延展的十年房屋供應目標，從而及早規畫土地供應以興建公私營房屋。

今次「長策」周年進度報告中，港府目標供應單位分別為29.4萬個公營房屋單位及12.6萬個私營房屋單位，公私營房屋比例維持七比三。

港府房屋局發言人說，未來十年的公營房屋以逐步邁向六四比作為規畫基礎，興建公共租住房屋或綠置居單位和其他資助出售單位，29.4萬個公營房屋單位供應目標，會分為17.6萬個出租公屋或綠置居單位及11.8萬個其他資助出售單位。

發言人又稱，未來十年，港府已覓得足夠土地，可滿足公屋供應目標，將致力在2027至2031年度，每年平均提供逾3.5萬個公營房屋單位，較現屆政府上任時相應的五年落成量增加約73%，是過去二十五年來的新高。

私營房屋供應方面，港府未來十年會有足夠土地滿足目標，包括政府賣地項目、鐵路物業發展項目、市建局項目及私人發展項目。至於較短期的私營房屋供應，根據六月底的最新推算，未來三至四年一手私人住宅物業市場的供應量預計約為9.6萬個單位。

港府 房屋 公屋

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