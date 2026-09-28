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陸PCB企業群聚擴產高端產能 設備、良率成考驗

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期大陸多家PCB廠階宣布擴產，在PCB行業爭相往高端大批量生產下，設備供應與良率備受考驗。示意圖。聯合報系資料照
近期大陸多家PCB廠階宣布擴產，在PCB行業爭相往高端大批量生產下，設備供應與良率備受考驗。示意圖。聯合報系資料照

近期大陸印刷電路板（PCB）小批量製造商一博科技正計劃擴大生產規模引關注，該公司進行中高端PCB產品的中大批量生產。此外，近期也有多家陸廠階宣布擴產，有觀點分析認為，在PCB行業爭相往高端大批量生產下，設備供應與良率備受考驗。

一博科技是一家PCB設計起家的公司，之後延伸到PCB製板，再到如今的印刷電路板裝配（PCBA）製造服務，如今PCBA制服服務營收佔比已超過80%。公司業務側重於研發打樣和中小批量領域。在公司訂單增量下，故轉向中高端產品的中大批量生產。而訂單增量來自於ATE（一種PCB測試板）與光通訊PCB。

此外，吉安滿坤科技23日公告稱，公司擬發行人民幣7.6億元可轉換公司債券，募集資金將用於泰國高端印刷電路板生產基地項目、智能化與數字化升級改造項目。

證券時報報導，香港中文大學（深圳）高等金融研究院客座教授鄭磊表示，隨著行業高端化、規範化發展，PCB產業的競爭邏輯已經發生轉變。「PCB行業正從分散低價競爭走向高端化、集中化。」

不過，中小型企業PCB擴產會面臨到現實問題，一方面來自於設備緊張。界面新聞報導，業內人士稱，當前高端PCB設備交付周期普遍拉長，mSAP產線設備尤其緊張。廠商能否優先拿到設備，一方面看採購體量，另一方面看和設備廠商長期合作關係，小廠保供壓力顯著高於頭部大廠。

另一方面來自於良率。高端PCB產品的良率屬公司的敏感數據，上量後，良率管控尤為重要，傳統大廠用規模攤薄單位成本，有標準化體系和長期的供應鏈積累，它們成本更低，良率更穩定，小量生產更靈活，響應速度快，但大量生產後，良率控制的壓力會明顯上升；此外，包括原材料上漲、賽道競爭對手變多等依然是在PCB產業中的共同問題。

PCB 良率 高端

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