中美科技巨頭AI投資風格大不同 陸企主要投向硬體

彭博測算，2026年大陸頭部互聯網企業資本開支將接近660億美元，較2025年的歷史高點增長77%，募集資金主要投向大模型訓練、GPU採購、智算中心建設；作為對比，美國科技大廠融資則投入在詞元最大化的假設。換言之，中美科技巨頭投融資邏輯不同也成為AI開源與否爭點的基礎。

彭博情景推演，阿里巴巴、百度、快手在未來兩到三年，都有可能持續出現負自由現金流。手邊現金還在燒，但什麼時候能把錢賺回來，市場並沒有確定答案。

在借錢融資邏輯上，威靈頓投資管理宏觀策略師郁嘉言分析，大陸低成本、高性能大模型的崛起，正改變行業的盈利邏輯。在模型能力趨同的背景下，單純依靠堆砌算力燒錢，未必能轉化為定價權，這也讓大陸大廠在巨額資本投入面前，必須更審慎看待投入產出。

證券時報報導，一家上市公司前財務負責人分析，字節尚未上市，無法在二級市場配股，銀團貸款就成了守住控制權的最優解；阿里巴巴的債務規模相對較高，如果繼續發債，很可能推高融資溢價，配股因此進入選項；騰訊手上還有未使用的債券額度，便優先選擇債務工具，避免股權被稀釋。整體而言，大陸互聯網公司在貸款、配股、發債之間來回權衡。

相對的，美國科技公司參與AI軍備競賽最主要的融資方式為債券。彭博亞太區首席經濟學家舒暢提供數據顯示，2026年前7個月，美國主要科技企業債券淨融資達到2,330億美元，已經超過2025年全年總和，是同期IPO募資規模的2.5倍。科技巨頭在美國公司債淨融資中的佔比，從2025年的15%跳升至36%。

郁嘉言認為，美國科技大廠相信大模型調用量持續增長可以消化巨額資本開支，但中國開源、高性價比模型的興起，正在動搖這套底層邏輯。開源模型便於本地化部署、二次改造，將算力負擔部分轉移至用戶端。當模型調用逐漸走向商品化，單純依靠訓練出一個閉源大模型賺取高額溢價的想像開始褪色，這也讓市場重新審視美國巨頭持續高強度舉債擴產的合理性。